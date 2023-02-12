۲ کارچاق کن در گلستان به دام افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، با هوشیاری حفاظت و اطلاعات دادگستری، دو کارچاق کن در گلستان به دام افتادند.
رئیس کل دادگستری گلستان صبح یکشنبه در تشریح این موضوع گفت: این کارچاق کنها، شب گذشته سر قرار و هنگام دریافت پول، دستگیر شدند.
حیدر آسیابی افزود: این افراد خود را از افراد نزدیک به مسئولان قضایی استان معرفی میکردند و در پروندههای مهم با ادعای اینکه میتوانند رای پرونده را به نفع یکی از طرفین، تغییر دهند، پول نقد، دلار و سکه درخواست میکردند.
آسیابی ادامه داد: با گزارش مردم به سامانه پیامکی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، بررسی این گزارش با حساسیت آغاز و پس از چند ماه تحقیق و کار اطلاعاتی، این دو نفر دستگیر شدند.
گفتنی است طبق گفته رئیس کل دادگستری گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه، امسال با تلاش حفاظت و اطلاعات استان و گزارشهای مردمی، ۵۲ کارچاق کن و کارشناس متخلف شناسایی و دستگیر شدهاند.
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