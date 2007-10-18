رشد چشمگیر بیماریهای عفونی و واگیر دار در هرمزگان نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موید علویان عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت استان هرمزگان گفت: کم اطلاعی مردم از روابط پر خطر و عوامل دچار کننده به بیماریهای عفونی و واگیر دار به خصوص در مناطق مرزی کشور یکی از عوامل مهم و نگران کننده ابتلا آنان به این قبیل بیماری هاست که باید با استفاده از روش های اطلاع رسانی گسترده با آنها مقابله کرد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میزان توجه جدی به امر بیمه روستایی و پزشک خانوار در کشور به خصوص در مناطق روستایی به عنوان یکی از مولفه های مورد نظر دولت نهم یاد کرد و گفت: هرمزگان به لحاظ نسبت جمعیت روستانشین به شهر نشین جایگاه اول را در کشور داراست و این موضوع توجه بیشتر مسئولان استانی نسبت به وضع سلامت روستانشینان هرمزگانی را می طلبد.

وی دولت را به پرداختن به موضوع بهداشت مردم مصمم عنوان کرد و گفت: از زمان آغاز بکار دولت نهم تلاش های گسترده ای در کاهش تبعیض اجتماعی و گسترش سلامت در کشور صورت گرفته که امیدواریم شاهد تداوم آن باشیم.