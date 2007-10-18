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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

معاون وزیر بهداشت:

رشد چشمگیر بیماریهای عفونی و واگیر دار در هرمزگان نگران کننده است

رشد چشمگیر بیماریهای عفونی و واگیر دار در هرمزگان نگران کننده است

سید موید علویان گفت: رفت و آمد گسترده با آن سوی مرزهای کشور در هرمزگان و عدم کنترل مناسب بهداشتی باعث شده میزان ابتلا به بیماری ایدز در هرمزگان رشد چشمگیری از خود نشان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موید علویان عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت استان هرمزگان گفت: کم اطلاعی مردم از روابط پر خطر و عوامل دچار کننده به بیماریهای عفونی و واگیر دار به خصوص در مناطق مرزی کشور یکی از عوامل مهم و نگران کننده ابتلا آنان به این قبیل بیماری هاست که باید با استفاده از روش های اطلاع رسانی گسترده با آنها مقابله کرد.

معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میزان توجه جدی به امر بیمه روستایی و پزشک خانوار در کشور به خصوص در مناطق روستایی به عنوان یکی از مولفه های مورد نظر دولت نهم یاد کرد و گفت: هرمزگان به لحاظ نسبت جمعیت روستانشین به شهر نشین جایگاه اول را در کشور داراست و این موضوع توجه بیشتر مسئولان استانی نسبت به وضع سلامت روستانشینان هرمزگانی را می طلبد.

وی دولت را به پرداختن به موضوع بهداشت مردم مصمم عنوان کرد و گفت: از زمان آغاز بکار دولت نهم تلاش های گسترده ای در کاهش تبعیض اجتماعی و گسترش سلامت در کشور صورت گرفته که امیدواریم شاهد تداوم آن باشیم.

کد مطلب 570728

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