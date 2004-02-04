تلاش مي كنيم براي سال آينده بودجه شايسته اي را به پژوهش اختصاص دهيم

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، حجت الاسلام والمسلين مهدي كروبي ، رئيس مجلس شوراي اسلامي ، صبح امروز در پنجمين جشنواره ابن سينا ، با تأكيد بر اين مطلب اظهار داشت : مردم ايران از چنان هوش و استعدادي برخوردار هستند كه در هر كجايي كه باشند ، مي درخشند و همواره سربلند و افتخار آميز عمل مي كنند.

وي با اشاره به امكانات محدود دولت براي رسيدگي لازم، به امور مختلف جامعه گفت : با توجه به همه كمبودها ، براي مراكز دانشگاهي و پرورشي ، آنچه در توان دولت است در سال جاري بودجه اختصاص يافته ومطمئن باشيد، براي سال آينده نيز در حدي كه مقدور و ممكن باشد ، بودجه پژوهشي ، علمي و آموزشي تصويب خواهد شد .

كروبي در ادامه، به دهه فجر و ايام انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت : اين انقلاب ساده به دست نيامده و بايد اقشار مختلف مردم تمامي تلاش خود را براي حفظ آن بكار گيرند .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ، تحولات و پيشرفتهاي بسياري كه پس از انقلاب اسلامي ايجاد شده است را يادآورشد و افزود: البته با توجه به شأن ملت شريف ايران ، بيش از اين انتظار تحول و پيشرفت بوده است كه به دليل شرايط نامساعد و كارشكني هاي دشمنان انقلاب و اسلام ، همه آنها ميسر نشده است .

كروبي تصريح كرد : شك نيست كه مشكلات و ضعف هاي كشور را ، مردم بايد با حضور مستمر و همچنين نقدها و انتفادهاي سازنده مرتفع سازند و همواره در نظر داشته باشند ، با كناره گيري ، نمي توان به پيروزي و اهداف متعالي و پيش بيني شده رسيد .

وي برضرورت حضور اقشار مختلف مردم ، دانشگاهيان و اساتيد در صحنه هاي مختلف جامعه تأكيد كرد و افزود : مردم فهيم ما با حضور گسترده خود ، نبايد اجازه دهند عيوب و نواقص موجود بيش از پيش گسترش يابد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تلخي ها و شيريني هاي كشور متعلق به همه ملت است و بخواهيم يا نخواهيم وجود دارد ، تأكيد كرد : در هرشرايطي بايد بدانيم ، كشور متعلق به مردم است و اين مردم ، بايد در همه صحنه هاي آن حضوري فعال و سازنده داشته باشند .

حجت الاسلام والمسلمين كروبي افزود : امروزكه در كشور ما شرايطي حاكم است كه جوانان در فضايي آزاد رشد كرده و مي توانند انديشه هاي خود را در مسائل مختلف اسلامي بيان كنند و اين نشان از شعور، درك و احساسات معنوي و عرفاني آنها است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كساني كه مسائل مختلف را با صراحت مطرح مي كنند ، دلشان براي اسلام مي طپد، وگرنه با طرح مسائلي اين چنيني خود را به دردسر نمي انداختند .

وي افزود : بسيار شايسته است كه با اين افراد با سعه صدر برخورد كرده و از طريق تعامل ، نقطه نظرات آنان را شنيده و جوابگو بود .

كروبي به توطئه ها و برنامه ريزي هاي دشمنان براي ايجاد اختلاف و كينه توزي اشاره كرد و افزود: اقشار مختلف مردم بايد با هوشياري و همدلي ، تنها به خدمت به اسلام ، مسلمانان و كشور عزيز ايران بيانديشند ، چرا كه در اين شرايط انقلاب عظيم مي تواند در رقابت هاي جهاني حضور داشته و مطرح عمل كند .

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران در مورد زمان رسيدگي به بودجه سال آينده گفت : نهايت تلاش خود را مي كنيم علي رغم شرايط موجود ، به بودجه سال آينده رسيدگي و قبل از پايان سال آنرا به تصويب برسانيم .

وي همچنين در مورد استعفاي نمايندگان و چگونگي برگزاري انتخابات گفت : طي ملاقاتي كه با مقام معظم رهبري داشتيم و صحبت هايي شد ، اميدواريم مشكلات به خوبي و هر چه زودتر برطرف شود و انتخابات نيز در زمان مقرر برگزار خواهد شد .









