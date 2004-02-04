  1. هنر
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۴۴

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پنجمين جشنواره ابن سينا:

تلاش مي كنيم براي سال آينده بودجه شايسته اي را به پژوهش اختصاص دهيم

تلاش مي كنيم براي سال آينده بودجه شايسته اي را به پژوهش اختصاص دهيم

پژوهش علاوه بر جنبه هاي اقتصادي ، سياسي ، علمي و فرهنگي كه دارد ، از بعد اقتصادي نيز قابل تأمل و بررسي است .

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، حجت الاسلام والمسلين مهدي كروبي ، رئيس مجلس شوراي اسلامي ، صبح امروز در پنجمين جشنواره ابن سينا ، با تأكيد بر اين مطلب اظهار داشت : مردم ايران از چنان هوش و استعدادي برخوردار هستند كه در هر كجايي كه باشند ، مي درخشند و همواره سربلند و افتخار آميز عمل مي كنند.
وي با اشاره به امكانات محدود دولت براي رسيدگي لازم، به امور مختلف جامعه گفت : با توجه به همه كمبودها ، براي مراكز دانشگاهي و پرورشي ، آنچه در توان دولت است در سال جاري بودجه اختصاص يافته ومطمئن باشيد، براي سال آينده نيز در حدي كه مقدور و ممكن باشد ، بودجه پژوهشي ، علمي و آموزشي تصويب خواهد شد .
كروبي در ادامه، به دهه فجر و ايام انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت : اين انقلاب ساده به دست نيامده و بايد اقشار مختلف مردم تمامي تلاش خود را براي حفظ آن بكار گيرند .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ، تحولات و پيشرفتهاي بسياري كه پس از انقلاب اسلامي ايجاد شده است را يادآورشد و افزود: البته با توجه به شأن ملت شريف ايران ، بيش از اين انتظار تحول و پيشرفت بوده است كه به دليل شرايط نامساعد و كارشكني هاي دشمنان انقلاب و اسلام ، همه آنها ميسر نشده است .
كروبي تصريح كرد : شك نيست كه مشكلات و ضعف هاي كشور را ، مردم بايد با حضور مستمر و همچنين نقدها و انتفادهاي سازنده مرتفع سازند و همواره در نظر داشته باشند ، با كناره گيري ، نمي توان به پيروزي و اهداف متعالي و پيش بيني شده رسيد .
وي برضرورت حضور اقشار مختلف مردم ، دانشگاهيان و اساتيد در صحنه هاي مختلف جامعه تأكيد كرد و افزود : مردم فهيم ما با حضور گسترده خود ، نبايد اجازه دهند عيوب و نواقص موجود بيش از پيش گسترش يابد .
رئيس  مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تلخي ها و شيريني هاي كشور متعلق به همه ملت است و بخواهيم يا نخواهيم وجود دارد ، تأكيد كرد : در هرشرايطي بايد بدانيم ، كشور متعلق به مردم است و اين مردم ، بايد در همه صحنه هاي آن حضوري فعال و سازنده داشته باشند .
حجت الاسلام والمسلمين كروبي افزود :  امروزكه در كشور ما شرايطي حاكم است كه جوانان در فضايي آزاد رشد كرده و مي توانند انديشه هاي خود را در مسائل مختلف اسلامي بيان كنند و اين نشان از شعور، درك و احساسات معنوي و عرفاني آنها است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كساني كه مسائل مختلف را با صراحت مطرح مي كنند ، دلشان براي اسلام مي طپد، وگرنه با طرح مسائلي اين چنيني خود را به دردسر نمي انداختند .
وي افزود : بسيار شايسته است كه با اين افراد با سعه صدر برخورد كرده و از طريق تعامل ، نقطه نظرات آنان را شنيده و جوابگو بود .
كروبي به توطئه ها و برنامه ريزي هاي دشمنان براي ايجاد اختلاف و كينه توزي اشاره كرد و افزود: اقشار مختلف مردم بايد با هوشياري و همدلي ، تنها به خدمت به اسلام ، مسلمانان و كشور عزيز ايران بيانديشند ، چرا كه در اين شرايط انقلاب عظيم مي تواند در رقابت هاي جهاني حضور داشته و مطرح عمل كند .
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود در پاسخ به خبرنگاران در مورد زمان رسيدگي به بودجه سال آينده گفت : نهايت تلاش خود را مي كنيم علي رغم شرايط موجود ، به بودجه سال آينده رسيدگي و قبل از پايان سال آنرا به تصويب برسانيم .
وي همچنين در مورد استعفاي نمايندگان و چگونگي برگزاري انتخابات گفت : طي ملاقاتي كه با مقام معظم رهبري داشتيم و صحبت هايي شد ، اميدواريم مشكلات به خوبي و هر چه زودتر برطرف شود و انتخابات نيز در زمان مقرر برگزار خواهد شد .




کد مطلب 57073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها