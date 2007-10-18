سفر به ایران شایعات منفی رسانه های خارجی را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اپیتاراسکولیچ عصر امروز در بازدید از بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خمین افزود: این مکان تاریخی در جهان معروف و سفر به شهر امام حس جالبی در وجود ما ایجاد کرده است و هنگامی که از نزدیک محل و نحوه زندگی حضرت امام (ره) را مشاهده کردم بسیار تعجب کردم.

اعضای موسسه تحقیقات کشاورزی صربستان طی سفر چهارروزه به دعوت از وزارت جهاد کشاورزی استان مرکزی برای عقد تفاهم نامه همکاری در خصوص تولید بذر و تبادل محقق به شهرستان خمین سفر کرده‌ اند.

این هیئت پنج نفره ضمن بازدید از قسمت های مختلف مجموعه تاریخی بیت حضرت امام خمینی (ره) از نزدیک با محل تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آشنا شدند.

معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ‪ ۱۰۸‬سال پیش در خمین متولد و تا سن ‪ ۱۹‬سالگی در خمین زندگی کردند.

