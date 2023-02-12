مدارس شیفت بعدازظهر البرز غیرحضوری شد 

احمد افضلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از صبح امروز شروع شده و باعث برودت هوا و لغزندگی تمام معابر استان شده است.
وی متذکر شد: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش برف و برودت هوا امروز یکشنبه ۲۳ بهمن غیرحضوری شده است.
کرج- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش شدید برف و برودت هوا غیرحضوری شد.
احمد افضلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از صبح امروز شروع شده و باعث برودت هوا و لغزندگی تمام معابر استان شده است.
وی متذکر شد: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش برف و برودت هوا امروز یکشنبه ۲۳ بهمن غیرحضوری شده است.
نظر شما