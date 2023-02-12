به دلیل بارش سنگین برف؛ مدارس شیفت بعدازظهر البرز غیرحضوری شد

کرج- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش شدید برف و برودت هوا غیرحضوری شد.