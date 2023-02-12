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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

به دلیل بارش سنگین برف؛

مدارس شیفت بعدازظهر البرز غیرحضوری شد 

مدارس شیفت بعدازظهر البرز غیرحضوری شد 

کرج- سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش شدید برف و برودت هوا غیرحضوری شد.

احمد افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از صبح امروز شروع شده و باعث برودت هوا و لغزندگی تمام معابر استان شده است.

وی متذکر شد: مدارس شیفت بعد از ظهر این استان به علت بارش برف و برودت هوا امروز یکشنبه ۲۳ بهمن غیرحضوری شده است.

کد مطلب 5707324

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    نظرات

    • م IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      2 0
      پاسخ
      میمردیید صبح هم تعطیل میکردید
    • یه دانش آموز! IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      میمردید صبحو تعطیل میکردین؟

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