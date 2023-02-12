مدارس استان مرکزی در نوبت عصر غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، با توجه به بارش برف و لغزندگی معابر، کلیه مدارس استان مرکزی در همه مقاطع روز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۲۳ در نوبت عصر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

سامانه جدید بارشی که از ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه از نوار غرب استان مرکزی را تحت تأثیر قرار داده تا صبح دوشنبه موجب بارش برف و باران گاهی وزش باد در استان خواهد شد.

همچنین احتمال کولاک برف در برخی مناطق کوهستانی استان دور از انتظار نیست.

سامانه بارشی فعلی از صبح دوشنبه از استان عبور خواهد کرد اما سامانه بعدی بارشی از بعدازظهر روز سه‌شنبه استان مرکزی را دوباره تحت تأثیر قرار خواهد داد.