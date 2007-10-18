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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۵۹

شهرداری کرج ملزم به کمک مالی به آموزش و پرورش شد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج شهرداری این شهر را ملزم به پرداخت کمک هزینه به آموزش و پرورش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ضیایی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش کرج اظهار داشت: آموزش و پرورش به تنهایی و با کمک گرفتن از اولیا نمی تواند هزینه های جاری مدارس را تامین کند و برای این منظور لازم است کلیه نهادهایی که به نحوی درآمدزایی دارند به این ادارات کمک کنند.

وی افزود: شهرداری یکی از نهاد هایی است که علاوه بر آنچه قانون مصوب کرده است توانایی کمک مالی به این نهاد را دارد اما در این شهرستان شهرداری و شورای شهر کمک های لازم را به آموزش و پرورش نکرده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند کنونی شهرداری و شورای شهر کرج پس از این هیچ یک از مصوبات مساعدت شورا در فرمانداری تائید نمی شود.

کد مطلب 570740

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