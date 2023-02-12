آرش بهاروند احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر متناوب امواج ناپایدار همراه با فعالیت سامانه بارشی در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: به موجب آن بارش برف و کاهش محسوس دما تا آخر هفته مورد انتظار است. همچنین به دلیل ماهیت تندری آن، برای روزهای یکشنبه و چهارشنبه رگبار برف در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز ابری و مه‌آلود همراه با یخبندان، وزش باد و رگبار برف است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان صفر درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۴- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی فردا آسمان البرز کمی تا نیمه‌ابری همراه با یخبندان و مه‌آلود، به تدریج ابری و کاهش محسوس دما است.

بهاروند احمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۷- درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.