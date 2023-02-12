بارش باران و برف در استان سمنان/ هوا ۷ درجه سردتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب وارد استان سمنان شده و امروز، یکشنبه تمام نیمه شمالی استان سمنان را در بر گرفته است. این سامانه همچنین برودت هوا و بارش برف و باران را برای نیمه شمالی و ارتفاعات به دنبال داشته است.

نقشه‌های هواشناسی همچنین نشان می‌دهند که استقرار سامانه بارشی در استان تا فردا ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود بارش برف به خصوص در ارتفاعات کاهش دید، لغزندگی معابر بین شهری و همچنین مخاطرات جاده‌ای را به دنبال داشته باشد.

هوای سمنان صاف خواهد شد

هواشناسی استان سمنان وضعیت آسمان مرکز استان را طی امروز و فردا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف، اعلام کرده است برای روزهای یکشنبه و دوشنبه در سمنان بارش‌ها به صورت برف و باران ادامه خواهد داشت. هم اکنون دمای هوا در این شهرستان یک درجه بالای صفر است.

پیش بینی هواشناسی نشان می‌دهد که در مرکز استان سمنان آسمان از روز سه شنبه قدری آفتابی خواهد شد اما مجدداً در روز چهارشنبه شاهد بارش باران و برودت هوا خواهیم بود تا این هفته برای مرکز استان هفته‌ای بارانی و پر بارش محسوب شود.

یکی از تأثیرات استقرار سامانه کم فشار بارشی در استان سمنان کاهش دمای هوا است، دمای هوای امروز سمنان نسبت به هفته گذشته هشت درجه و به نسبت دو روز قبل هفت درجه سردتر شده است شرایطی که البته در دیگر شهرستان‌های استان هم مشابه آن دیده می‌شود.

دامغان سرد و برفی

در شاهرود نیز شاهد بارش برف هستیم به خصوص ارتفاعات این شهرستان از شب گذشته شاهد بارش برف هستند بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز یکشنبه صفر و چهار درجه زیر صفر اعلام شده است از فردا کم کم از میزان ابرها در شاهرود کاسته خواهد شد. هواشناسی همچنین برای روز چهارشنبه در این شهرستان بارش برف و باران را مجدداً پیش بینی کرده است.

در دامغان نیز شاهد بارش برف هستیم و دماسنج‌ها عدد یک را نشان می‌دهند. در این شهرستان هم برودت و وزش باد، هوای سردی را برای مردم رقم زده است بیشینه و کمینه دمای هوای دیار صد دروازه برای امروز یک درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است.

در شاهرود، دامغان و سمنان و همچنین جاده‌های مرتفع کوهستانی مانند خوش ییلاق، فولاد محله، دیباج و… بارش برف و باران را شاهد هستیم در نتیجه جاده‌ها لغزنده است پلیس راه از ابتدای زمستان اعلام کرده که در روزهای برفی از تردد خودروها بدون زنجیر چرخ خودداری خواهد کرد.

پیش بینی‌ها برای روز چهارشنبه

هواشناسی برای میامی نیز آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابر و بارش برف و باران اعلام کرده است. بیشینه و کمینه دمای هوای میامی یک درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است اما از فردا به مرور هوا در میامی کمی گرم‌تر می‌شود تا جایی که بیشینه و کمینه دمای هوا در روز سه شنبه به ۹ درجه بالای صفر و دو درجه بالای صفر خواهد رسید.

برای این شهرستان شرقی نشین هم روز چهارشنبه دوباره بارش پیش بینی شده است اما این بار بارش‌ها به صورت باران خواهد بود. در گرمسار یکی از غربی‌ترین شهرهای استان سمنان نیز بارش باران و حتی برف در ارتفاعات پیش بینی شده است، این بارش‌ها از دیشب آغا زشده و تا امشب ادامه خواهد داشت.

در نهایت باید گفت استان سمنان این هفته شاهد استقرار دو سامانه کم فشار بارشی است یکی از روز گذشته وارد استان سمنان شده و تمام نقاط به خصوص نیمه شمالی را متأثر کرده است و دیگری روز چهارشنبه در استان استقرار خواهد یافت و به مدت کوتاهی نیمه شمالی را متأثر از بارش‌ها خواهد کرد و سپس استان سمنان را از سمت شرق ترک می‌کند. تردد با زنجیر چرخ مهمترین نکته در این شرایط جوی است.