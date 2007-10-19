مدیر تولید پروژه تلویزیونی "چارخونه" به خبرنگار مهر گفت: "سری جدید مجموعه برای پخش در 90 قسمت آماده می شود که از روز شنبه 28 مهرماه ساعت 45/19 روی آنتن می رود."

حمید مهین‌دوست درباره تغییرات سری جدید و شخصیت های تازه وارد قصه گفت: "سری جدید "چارخونه" با آمدن شکوه و دخترانش از آلمان آغاز می شود. ورود آنها مصادف است با حضور پدر و خواهر حامد که نقش آنها را به ترتیب جواد عابدی و سحر ولدبیگی بازی می کنند.

این قسمت از مجموعه بر اساس فیلمنامه سروش صحت جلو دوربین رفته و تاکنون هشت قسمت از سری جدید مجموعه تصویربرداری و به پخش تحویل داده شده است. مجموعه تلویزیونی "چارخونه " نخستین تجربه کارگردانی صحت است که سری اول آن پیش از ماه مبارک رمضان در 90 قسمت پخش شد.

این مجموعه از محصولات گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیماست و حمید لولایی، سیدجواد رضویان، اردلان شجاع کاوه، رضا شفیعی جم، مریم امیرجلالی، محمد شیری، اصغر حیدری، فلامک جنیدی و بهنوش بختیاری بازیگران اصلی آن هستند.