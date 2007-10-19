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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

ولدبیگی از فردا به "چارخونه" می‌آید

سری جدید مجموعه تلویزیونی "چارخونه" به کارگردانی سروش صحت با حضور سحر ولدبیگی در نقش هنگامه از فردا روی آنتن شبکه سوم می‌رود.

مدیر تولید پروژه تلویزیونی "چارخونه" به خبرنگار مهر گفت: "سری جدید مجموعه برای پخش در 90 قسمت آماده می شود که از روز شنبه 28 مهرماه ساعت 45/19 روی آنتن می رود."

حمید مهین‌دوست درباره تغییرات سری جدید و شخصیت های تازه وارد قصه گفت: "سری جدید "چارخونه" با آمدن شکوه و دخترانش از آلمان آغاز می شود. ورود آنها مصادف است با حضور پدر و خواهر حامد که نقش آنها را به ترتیب جواد عابدی و سحر ولدبیگی بازی می کنند.

این قسمت از مجموعه بر اساس فیلمنامه سروش صحت جلو دوربین رفته و تاکنون هشت قسمت از سری جدید مجموعه تصویربرداری و به پخش تحویل داده شده است. مجموعه تلویزیونی "چارخونه " نخستین تجربه کارگردانی صحت است که سری اول آن پیش از ماه مبارک رمضان در 90 قسمت پخش شد.

این مجموعه از محصولات گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیماست و حمید لولایی، سیدجواد رضویان، اردلان شجاع کاوه، رضا شفیعی جم، مریم امیرجلالی، محمد شیری، اصغر حیدری، فلامک جنیدی و بهنوش بختیاری بازیگران اصلی آن هستند.

کد مطلب 570742

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