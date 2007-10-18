سپاهان از سد ملوان گذشت / اولین شکست صباباتری و دومین پیروزی پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز با برگزاری سه بازی آغاز شد که طی آن تیم های سپاهان، مس کرمان و پیکان تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

درحساس ترین بازی هفته دو تیم سپاهان و ملوان در ورزشگاه فولاد شهر به دیدار هم رفتند. این دیدار درحالی که با تساوی 2 بر2 رو به اتمام بود با اشتباه سعید سالارزاده مدافع ملوان که به اشتباه دروازه تیم خود را گشود با پیروزی تیم میزبان به اتمام رسید.

این بازی پرگل ابتدا با برتری تیم سپاهان آغاز شد و این تیم توانست در دقیقه 3 توسط محمود کریمی به گل برسد. 2 دقیقه بعد وحید خدامرادی بازی را به تساوی کشاند اما بازهم این تیم سپاهان بود که توانست توسط حجت زاد محمود در دقیقه 13 به گل برتری دست یابد. ملوان که برای زدن گل تساوی بی تابی می کرد سه دقیقه بعد توسط مازیار زارع از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد. این نتیجه تا پایان نیمه نخست پا برجای ماند تا دو تیم در نیمه دوم برای رسیدن به پیروزی تلاش کنند.

چهل و پنج دقیقه دوم در حالی که با تساوی دو تیم رو به اتمام بود تیم سپاهان در آخرین ثانیه های وقت تلف شده توسط سعید سالارزاده که به اشتباه دروازه تیم خود را گشود بازی را با برتری 3 بر 2 پشت سر گذاشت و با 19 امتیاز به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد. تیم ملوان در نخستین دقیقه این بازی توسط رضا نیک نظر یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در دیگر بازی امروز تیم فوتبال مس کرمان با نتیجه یک برصفر از سد صباباتری گذشت و نخستین شکست را به یاران ضیایی تحمیل کرد. تنها گل تیم فوتبال مس کرمان را علی مولایی در دقیقه 60 به ثمر رساند. در این دیدار زالدون بازیکن برزیلی تیم فوتبال مس کرمان در دقیقه 89 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

تیم فوتبال پیکان تهران نیز پس ازهشت هفته دوباره طعم پیروزی را چشید و توانست در خانه با نتیجه 2 بریک پاس همدان را مغلوب کند.

- نتایج دیدارهای امروز هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* سپاهان اصفهان 3 - ملوان بندرانزلی 2

گل ها: محمود کریمی (3)، حجت زادمحمود (13) و سعید سالارزاده (6+ 90) برای سپاهان و وحید خدامرادی (5) و مازیار زارع (16 - پنالتی) برای ملوان

* پیکان تهران 2 - پاس همدان یک

گل ها: فرهاد خانگلی (17) و ابراهیم توره (19) برای پیکان و یدالله اکبری (18- پنالتی) برای پاس

* صباباتری تهران صفر - مس کرمان یک

گل : علی مولایی (60)

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان دیدار های روز نخست از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

1- پرسپولیس 21 امتیاز

2- سپاهان 19 امتیاز

3- صباباتری 17 امتیاز

4- ملوان 15 امتیاز

5- استقلال اهواز 13 امتیاز

سایر دیدارهای هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.