افزایش سرعت باد در مناطق مرکزی سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، افزود: از ظهر یک شنبه تا جمعه (۲۳ تا ۲۸ بهمن) شاهد وزش باد نسبتاً شدی تا شدید از سمت جنوب تا جنوب غرب خواهیم بود، که زاهدان و مناطق مرکزی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان ادامه داد: وزش باد در مناطق مستعد همراه با خیزش گردوخاک خواهد بود و باعث نفوذ گردوغبار به شمال استان می‌شود و احتمال اختلال در حمل و نقل جاده‌ای و ریلی وجود دارد.

وی اضافه کرد: احتمال سقوط اجسام از ارتفاع و سقوط تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر دور از انتظار نیست.

وی گفت: به طور موقت در روز سه شنبه (۲۵ بهمن) شاهد کاهش سرعت باد خواهیم بود.

ملاشاهی توصیه کرد که از تردد غیر ضروری پرهیز و هنگام وزش باد از کار در ارتفاع و از عبور و مرور در کنار ساختمان‌های در حال ساخت و قدیمی خودداری و از فعالیت‌های کویر نوردی و کوه نوردی در مناطق تفتان اجتناب شود.