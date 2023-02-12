حضور معنادار امت انقلابی جلوه ماندگار انسجام و همبستگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از پیام مشترک حجت الاسلام سیدمهدی قریشی امام جمعه ارومیه و محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی آمده است: حضور پرشکوه و معنادار شما امت انقلابی در جشن بزرگ چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن، جلوه ماندگار انسجام، همبستگی و زمان‌شناسی، و حماسه‌ای خیره‌کننده از عظمت و بزرگی شما مردم نجیب بود.

این پیام می‌افزاید: درود خداوند بر شما که با لبیک به ندای رهبری و پایداری بر آرمان‌های اصیل انقلاب، بار دیگر همه معادلات و نقشه‌های شوم دشمنان نظام و بدخواهان ملت را نقش بر آب کردید و پاسخی در خور و قاطع به زیاده‌خواهی‌های بیگانگان و بدخواهان ایران اسلامی دادید.

در ادامه این پیام آمده است، دشمن از ماه‌ها پیش با توطئه افکنی و بکارگیری همه توان و تلاش تبلیغی و عملیاتی خود، در این خیال بود که ۲۲ بهمن امسال در فضایی از دلسردی و بی‌تفاوتی ملت برگزار شود؛ اما شما با حضور پرشور و شعور خود، بالندگی و پویایی انقلاب را به رخ آنان کشیدید و با گرمای صفوف به‌هم پیوسته‌تان، از شهرستان زلزله زده خوی گرفته تا جنوب استان که محکم و قاطع در راهپیمایی حاضر شدند بار دیگر ضمن بی‌توجهی به تهدیدات و بحران‌آفرینی استکبار جهانی و ایادی منطقه‌ای‌شان، بر همبستگی ملی و اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی مهر تأیید زدید.

این پیام می‌افزاید: این‌جانبان در مقابل بزرگی شما عزیزان سر تعظیم فرود می‌آوریم و از آحاد مردم و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی استان که با مشارکت هوشمندانه خود در این روز تاریخی و سرنوشت‌ساز، صفحه زرین دیگری در تاریخ درخشان انقلاب این دیار شهیدپرور رقم زدند و یکپارچگی خود را به نمایش گذاشتند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

در ادامه این پیام آمده است: بی‌شک این حضور پر معنا و آگاهانه بار دیگر ولایتمداری و پایبندی مردم این دیار را به منصه ظهور گذاشت. از خداوند متعال تداوم استقلال و سربلندی ایران عزیز، توسعه روز افزون آذربایجان غربی و دوام پیروزی، بهروزی و پیشرفت همه شما عزیزان را خواهانیم.