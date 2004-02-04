ظرفيت توليد سنگ آهن مركزي سال آينده افزايش مي يابد

مدير عامل سنگ آهن مركزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: ظرفيت توليد سنگ آهن مركزي سالانه سه ميليون و200 هزار تن است كه از ابتداي امسال تاكنون 5/2 ميليون آن توليد شده است.

محمد دهستاني افزود: سنگ آهن مركزي در سال گذشته سه ميليون و200 هزار تن سنگ آهن توليد كرده و پيش بيني مي شود كه با راه اندازي طرح توسعه كارخانه كنسانتره سنگ آهن دانه بندي شده اين ميزان افزايش يابد.

وي با اشاره به صادرات سنگ آهن مركزي تصريح كرد: ميزان صادرات سنگ آهن مركزي در سال گذشته 80 هزار تن بوده كه امسال تاكنون به 300 هزار تن رسيده و تا پايان سال به 500 هزارتن خواهد رسيد.

به گفته وي، صادرات سنگ آهن مركزي در سال آينده به يك ميليون تن خواهد رسيد.

دهستاني افزود: دو قرارداد جديد در زمينه صادرات سنگ آهن مركزي با كشورهاي چين و پاكستان امضا شده است كه بر اساس آن به مدت چهار سال يك ميليون و 200 هزارتن سنگ آهن به پاكستان صادر خواهد شد.

وي گفت: بر اساس قرارداد با كشور چين براي صادرات سنگ آهن به آن كشور به ميزان يك ميليون تن در اوايل سال 83 محقق خواهد شد.

وي با اشاره به مشكلات موجود براي سنگ آهن مركزي گفت: مشكل حمل و نقل يكي از مهمترين مشكلات اين بخش است كه اين مشكل متاسفانه براي تمام بخشهاي اقتصادي وجود دارد.

دهستاني افزود: با توجه به بالا بودن هزينه حمل و نقل ، صادرات با مشكل مواجه است و مقرون به صرفه نيست.