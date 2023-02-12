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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۳۶

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

کشف ۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بروجرد

کشف ۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بروجرد

بروجرد- فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی کیا امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر تهیه و نگهداری مقادیری گازوئیل قاچاق در بروجرد، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از آن ۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کشف کردند و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بروجرد گفت: قاچاقچیان سوخت‌های یارانه‌ای را با قیمت نازل جمع آوری و برای کسب سود بیشتر قاچاق می‌کنند و پلیس با این گونه افراد سودجو به شدت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5707609

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