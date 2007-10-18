امام (ره) برابری زنان و مردان را به عرصه ظهور رساند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، الهه کولایی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت عصر امروز در نخستین همایش سراسری مجمع زنان اصلاح طلب کشور در شیراز افزود : تا قبل از انقلاب برای زن در جامعه نقشی غیر از خانه و خانواده تعریف نمی شد و تمامی مسئولیتهای زن در این چارچوب جای می گرفت.

وی ادامه داد : تا پیش از آن سیاست عرصه ای مردانه تلقی شده و مشارکت زنان در این بخش تحت تاثیر این جریان قرار می گرفت اما در دوران انقلاب و پس از آن مجتهد و عالمی شجاع دیدگاههای خود را در مورد مشارکت زنان در مقدرات اساسی کشور ارائه کرد.

کولایی خاطرنشان کرد : در جریان انقلاب زنان با استفاده از این دیدگاه نقش سازنده و موثری را ایفا کردند زیرا معتقد بودند که طی دوره های گذشته نسبت به حقوق اجتماعی و سیاسی زنان بی توجهی و کم توجهی صورت گرفته است.

وی یادآورشد : نظیر نقش زنان در انقلاب را در جریان اصلاحات نیز می توان مشاهده کرد که در پی آن زنانی که حقوق خود را از دست رفته می دیدند در این جریان نقش آفرینی کردند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جریان مجلس ششم چندین مسئله مورد پیگری قرار گرفته که در رأس آن تشکیل فراکسیون زنان و توجه به مسائل آنها بود.

کولایی ادامه داد : در این بخش برخی از قوانینی که نابرابرانه در مورد زنان وضع شده بود باید مورد اصلاح و بررسی قرار می گرفت که به عنوان قدمهای نخست انجام شد.

وی تاکید کرد : در آن زمان قوانین اصلاح و نسبت به اجرای آن نظارتهای لازم صورت گرفت.

عضو مجمع زنان اصلاح طلب گفت : در بخش بودجه ای نیز اقداماتی صورت گرفت که می توان به افزایش 360 برابری بودجه فعالیت زنان اشاره کرد.

کولایی ادامه داد : پس از این افزابش بودجه سعی شد تا نگاه برابری زن و مرد در قانون را به دیدگاه عدالت زنان تغییر دهیم که این امر نیز صورت گرفت هر چند که در دوره های بعد نه تنها واژه عدالت از قانون برداشته شد بلکه برابری حقوق زن و مرد نیز حذف شد که در این رهگذر می توان به تغییر نام مرکز مشارکتهای زنان به مرکز امور زنان نیز اشاره کرد.

در ادامه مراسم رئیس مجمع زنان اصلاح طلب نیز گفت : مشارکتهای سیاسی زنان در ایران سابقه دیرینه داشته که می توان شروع آن را به جنبش تنباکو نسبت داد.

زهرا شجاعی افزود : در آن دوران اگر چه مشارکت وجود داشت اما زن بیشتر به صورت نمادین در عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داشت اما پس از انقلاب ناگهان عالمی وارسته نگاه جدید به مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی را اعمال کرد که نمونه آن را نیز در راه اندازی مدرسه دختران می توان یافت.

شجاعی تصریح کرد: اگر چه در زمان دوره ششم مجلس در بخش بودجه ای اتفاقات مناسبی روی داد که در پی آن بودجه فعالیت زنان از 60 میلیون تومان به 22 میلیارد افزایش یافت اما در دوره بعدی این میزان به یک سوم کاهش یافته که در این بخش باید بگوییم زنان دوره های بعدی مجلس امانت داران خوبی برای زنان جامعه نبوده اند.

در ادامه مراسم محمد ابراهیم انصاری لاری استاد دانشگاه و استاندار سابق فارس گفت : نکته مهمی که در بحث زنان از قبل تا به امروز قابل توجه است مسئله تقابل تجدد و سنت است.

وی خاطرنشان کرد : رضاخان در آن زمان با خیال خام خود قصد داشت تا با کشف حجاب آخرین هدیه غرب صنعتی شده را به ایران هدیه کند و امروز نیز با حجاب قصد داریم در مقابل غرب و حملات او ایستادگی کنیم.

انصاری لاری تاکید کرد: در تمام شرایط سعی شد که مسئله اختیار و آزادی زن برای انتخاب نادیده گرفته شود و این نکته یک فراز مهم و جدی در تاریخ ماست.

وی با بیان اینکه امروزه نه تنها با مسئله مشارکت زنان مواجه هستیم بلکه از مشارکت مردان نیز به خوبی استفاده نمی شود افزود: وقتی قدرت سیاسی مبتنی بر دانایی باشد با جامعه ای مدنی رو به رو و وقتی قدرت سیاسی بر زور مبتنی باشد با جامعه بدوی مواجه می شویم.

در ادامه مراسم پیام سید محمد خاتمی به همایش سراسری مجمع زنان اصلاح طلب قرائت شد.