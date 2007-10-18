ماموران یک شرکت امنیتی خارجی سه عراقی را زخمی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، تورهان یوسف فرمانده پلیس کرکوک گفت : کاروان وابسته به یک شرکت امنیتی خارجی با تیراندازی به یک دستگاه تاکسی حامل پنج سرنشین غیرنظامی در نزدیک روستای انجیل در 40 کیلومتری شمال کرکوک، سه نفر از آنها از جمله یک خبرنگار کرد شبکه تلویزیونی زاگرس را زخمی کردند.

وی افزود: زخمی ها به بیمارستان منتقل شده اند و تحقیقات مشترک با نیروهای آمریکایی برای شناسایی این شرکت درجریان است.

شایان ذکر است که ماموران شرکت امنیتی آمریکایی "بلک واتر" نیز در تاریخ 25 شهریور در پی بمبگذاری در مسیر حرکت یک کاروان دیپلماتیک آمریکا درغرب بغداد، دراقدامی عمدی و غیر انسانی مردم را به گلوله بستند که در جریان آن دست کم 17غیرنظامی کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند.

پس از این حادثه نیز در تاریخ 17 مهر ماه، تعدادی از محافظان خارجی در مرکز بغداد یک خودرو را به رگبار بستند که بر اثر آن، 2 زن جان خود را از دست دادند.