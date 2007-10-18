به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روزنامه آلمانی "دی ولت " رئیس اتحادیه ارتش آلمان در گفتگو با روزنامه " آلگماینه زایتونگ" ضمن انتقاد شدید ازعملکرد اتحادیه اروپا و آلمان در افغانستان اظهار کرد : آلمان و اتحادیه اروپا در افغانستان شکست مفتضحانه ای خورده اند .

وی تصریح کرد : برای اینکه افغانها بتوانند مستقلا امنیت کشورشان را در دست بگیرند باید نیروهای پلیس آنها به خوبی آموزش ببینند و برای این منظور آلمان و اتحادیه اروپا باید روی عملیات آموزش نیروهای نظامی در افغانستان توجه بیشتری داشته و تعداد نیروهای آموزش دهنده و خبره پلیس را در افغانستان افزایش دهند.

ژنرال گرتز در ادامه ضمن انتقاد از نحوه بازسازی ارتش افغانستان اظهار کرد : در حال حاضر فقط 16000 سرباز افغانی در اختیار حکومت حامد کرزای قرار دارد که این تعداد باید به حداقل 70000 نفر افزایش یابد .

این مقام بلند پایه ارتش آلمان در ادامه در انتقاد به حکومت در لندن و رم اظهار کرد : ایتالیا مسئولیت بازسازی دادگستری افغانستان را برعهده گرفته بود اما عملا کاری در این زمینه انجام نداده است . انگلیس نیز در مسئولیت خود در مبارزه با کشت خشخاش و مواد مخدر در افغانستان هیچ موفقیتی به دست نیاورده است و هر ساله تولید خشخاش در افغانستان رکورد جدیدتری را بدست می آورد .

وی در پایان با وجود کار آیی بد و بی ثمرعملیات نیروهای نظامی خارجی در افغانستان باز هم بر ادامه و تشدید عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کرد.