۲۶ تیم راهداری در قزوین آماده ارائه خدمات راهداری زمستانی هستند

جواد حق‌لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان اظهار کرد: در تمامی محورهای بارش برف و در خرمدشت برف به همراه کولاک است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین بیان کرد: در آزادراه شهرستان آبیک و محور قدیم قزوین_کرج نیز با بارش برف پراکنده و در محور طالقان بارش برف به همراه کولاک است.

وی با بیان اینکه تمامی محورها شهرستان‌های قزوین و البرز با بارش برف و سطح محور سیاه همراه است عنوان کرد: آزادراه گردنه کوهین و محور قدیم قزوین_رشت شرایط در حالت بارش برف پراکنده و مه قرار دارد.

این مسئول تاکید کرد: شرایط در شهرستان بوئین‌زهرا بارش برف و مسیر بوئین‌زهرا_ساوه برف به همراه کولاک است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان آوج تمامی محور شرایط بارش برف پراکنده و سطح محور سیاه است عنوان کرد: در الموت گردنه قسطین لار بارش برف و کولاک و مه گرفتگی و گردنه بهرام‌آباد بارش شدید برف و همچنین ازادراه در طارم و محور قدیم قزوین_رشت بارش برف به صورت پراکنده است.

این مسئول تاکید کرد: ۲۶ تیم راهداری به همراه ۲۹۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در حال انجام خدمات راهداری زمستانی در جاده‌های استان قزوین هستند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه قزوین پنجمین استان از نظر تعداد گردنه‌های برفگیر در کشور است گفت: به علت بارش برف و کولاک شدید در گردنه بهرام‌آباد و قسطین‌لار الموت، حرکت در این مسیرها تا اطلاع ثانوی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.