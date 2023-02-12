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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۱۵

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه:

ادارات۴شهرستان در استان کرمانشاه با۲ساعت تاخیر آغاز بکار می کنند

ادارات۴شهرستان در استان کرمانشاه با۲ساعت تاخیر آغاز بکار می کنند

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به بارش برف و برودت هوا در استان کرمانشاه، گفت: ادارات ۴ شهرستان در استان کرمانشاه با۲ساعت تاخیر آغاز بکار می کنند.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش برف و سرمای هوا در روز دوشنبه ۲۴ بهمن ادارات و بانک‌های چهار شهرستان استان کرمانشاه با ۲ ساعت تأخیر آغاز بکار می‌کنند.

وی افزود: این تأخیر شامل شهرستان‌های هرسین، صحنه، سنقر و کنگاور خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: این تأخیر شامل دستگاه‌های خدمات رسان از جمله مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، خدمات شهری شهرداری‌ها، بخشهای عملیاتی و دارای نوبت کاری، بیمارستان‌ها و آتش نشانی‌ها نمی‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت ادارات در سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس روال عادی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 5708017

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