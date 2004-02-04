به گزارش خبرگزاري مهر، وي امروز درپنجمين جشنواره ابن سينا در دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: اميدواريم با فعاليتها و تلاشهاي صورت گرفته و با عنايتي كه شده است، انتخابات در موعد مقرر همچون گذشته پرشور و با شكوه برگزار شود.
وي افزود: حضور پرشور مردم در عرصه هاي مختلف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به ويژه عرصه انتخابات زمينه ساز حل مشكلات و باعث تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
كروبي وجود برخي مشكلات در نظام را طبيعي عنوان كرد و اظهار داشت: انقلاب و نظام جمهوري اسلامي با همه تلخي ها و شيريني هايش متعلق به همه مردم و مسئولان است و بايد با همه وجود آن را حفظ كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي انقلاب اسلامي را به متعلق به همه ملت دانست و گفت: اين انقلاب و نظام را مردم به وجود آورده اند و اين مردم هستند كه بايد نقايص و كمبودها را با حضور موثر و نقد و انتقاد خود رفع كنند.
وي با اشاره به برنامه هاي گراميداشت بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي، گفت: انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي خون بهاي فرزندان عزيزاين ملت است و ساده براي آنان به دست نيامده است لذا بايد با تمام وجود ازآن مراقبت كنند.
كروبي در پنجمين جشنواره ابن سينا:
مردم بايد با حضور در انتخابات نقايص و كمبودها را برطرف كنند
رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر حضور پرشور در انتخابات مجلس هفتم گفت: با حضور گسترده مردم در عرصه هاي مختلف و دخالت آنها در سرنوشت خود، مشكلات به حداقل مي رسد و بايد دقت كرد كه انزوا و كنار كشيدن مشكلي را حل نمي كند.
کد مطلب 57081
نظر شما