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۲۶ مهر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۸

/فوتبال جام حذفی/

پیروزی پرگل فولاد برابر مقاومت تهران / شهرداری چابهار و هپکو اراک انصراف دادند

پیروزی پرگل فولاد برابر مقاومت تهران / شهرداری چابهار و هپکو اراک انصراف دادند

تیم فوتبال فولاد خوزستان با پیروزی پرگل برابر مقاومت تهران به مرحله دوم رقابت های جام حذفی باشگاههای کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگارمهر،عصر امروز تیم فوتبال فولاد خوزستان موفق شد درتهران با نتیجه 5 برصفر برابرمیزبان خود مقاومت تهران به پیروزی دست یابد. احمد مومن زاده و جانواریو (هرکدام 2 گل) وعلی عمادی گل های تیم فولاد را به ثمر رساندند.

برپایه این گزارش، درمرحله دوم این مسابقات تیم فوتبال فولاد خوزستان با برنده مسابقه گچ فارسان وشهرداری یزد که روزیکشنبه هفته آینده برگزارخواهد شد، دیدارمی کند.

همچنین قرار بود امروز 2 دیدار دیگر بین شهرداری چابهار با تراکتورسازی تبریز وهمچنین نساجی مازندران با هپکو اراک برگزار شود که با توجه به انصراف دو تیم شهرداری چابهار و هپکو اراک، تیم های تراکتورسازی تبریز و نساجی مازندران جوازحضور درمرحله بعد این رقابت ها را بدست آوردند.

درهفته دوم مسابقات جام حذفی باشگاههای کشور(جام آزاد سازی خرمشهر) روزیکشنبه 29 مهرماه 11 دیداربه شرح زیر برگزار خواهد شد:
* شهرداری تبریز - نیرومحرکه قزوین، ورزشگاه یادگار امام تبریز
* فولاد یزد - ماشین لنت سمنان، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* قهرمان خراسان رضوی - شموشک نوشهر، ورزشگاه تختی مشهد 
*  لشگر 30 گرگان - پیروزی یاسوج، ورزشگاه آزادی گرگان
* شهرداری انزلی - ماشین سازی تبریز، ورزشگاه تختی انزلی
* مقاومت بسیج فارس - پرسپولیس قائمشهر، ورزشگاه حافظیه شیراز
* مس سرچشمه کرمان - تربیت هرمزگان، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
* گچ فارسان - شهرداری یزد، ورزشگاه تختی شهرکرد
* شاهد نجف آباد اصفهان - سپیدرود رشت، ورزشگاه تربیت بدنی نجف آباد
* استقلال جنوب تهران - مهرکام پارس تهران، زمان بازی متعاقبا اعلام می‌شود.
* شاهین اهواز - زاگرس سنندج، 15، ورزشگاه تختی اهواز

کد مطلب 570815

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