98 درصد بازسازی مناطق زلزله زده لرستان انجام شده است

معاون عمرانی استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، روند بازسازی واحدهای زلزله ‌زده لرستان را در کشور بی‌ نظیر دانست و اظهار داشت: در برخی از مناطق زلزله‌ زده کشور با گذشت چند سال از وقوع زلزله، هنوز بخش عمده ‌ای از کار انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: حذف عملیات ساخت اسکان موقت در زلزله سال گذشته این استان موجب صرفه‌ جویی 600 میلیارد ریالی در این بخش شد.

بازوند عنوان کرد: برابر مصوبه اخیر هیئت وزیران با توجه به افزایش نرخ مصالح در کشور به هر واحد مسکونی آسیب دیده از زلزله، علاوه بر تسهیلات قبلی، مبلغ 20میلیون به هر واحد شهری و 10 میلیون ریال به هر واحد روستایی تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون اعتبار بازسازی شش هزار واحد مسکونی دیگر در شهرهای دورود و بروجرد تامین شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت بیمه شدن واحدهای مسکونی تازه تاسیس مناطق زلزله‌ زده این استان تاکید کرد و یادآور شد: همه این واحدها باید با پرداخت حق بیمه، سرپناه خود را در مقابل بلایای طبیعی احتمالی بیمه کنند.