دستگاهها و نهادهای فرهنگی در تبلیغ فرهنگ دینی تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور آرامی صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان که با حضور حجت‌الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، بیان داشت: در حوزه تبلیغی و دینی همه کسانی که دلسوز دین و انقلاب اسلامی هستند عموماً گلایه دارند. ۴۴ سال از انقلاب اسلامی می گذرد و حضور پر شور مردم و دهه هشتادی و نودی را در شهرهای بزرگ و کوچک، روستاها و جزایر را می‌بینیم.

وی افزود: این حضور جوانان و نوجوانان در مراسم دینی، مذهبی و ملی نشان از تأثیرگذاری انقلاب و دستگاه‌های فرهنگی و دینی در کشور است، تبلیغات اسلامی در این ۴۴ سال تلاش کرده است زبان دین و اسلام باشد. کارهای بزرگی در جمهوری اسلامی انجام شده است، در راستای بیانات مقام معظم رهبری باید در جهاد تبیین روشن، شفاف و مضاعف فعالیت کنیم.

به گفته آرامی، تبلیغ دین وظیفه همه است و نباید تنها در چارچوب وظایف تبلیغات اسلامی دید، بسیاری از دستگاه‌ها مانند فرهنگ و ارشاد، حوزه هنری و غیره فعالیت‌های دینی و تبلیغات را فراموش کرده اند و ضعیف عمل می‌کنند. تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید در جهاد تبیین فعال و پر شورتر عمل کنند.

وی عنوان کرد: در مجلس عنوان کرده ایم تمام وزارتخانه‌ها در جهاد تبیین انقلاب، تبلیغ فرهنگ دینی و انقلابی فعال شوند. آمادگی داریم در مجلس اعتبارات خوبی را در اختیار نهادها و سازمان‌های فرهنگی و دینی قرار دهیم.