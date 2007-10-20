32 رشته جدید در دانشگاه پیام نور لرستان دایر شد

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هم اکنون 17هزار نفر دانشجو در قالب 154 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این تعداد دانشجو در 9 مرکز خرم آباد، الیگودرز، دورود، کوهدشت، پلدختر، بروجرد، ازنا ، الشتر و نورآباد در حال تحصیل هستند .

جاوری با تشریح وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه عنوان کرد: هم اکنون 120 استادیار وظیفه تدریس را در این دانشگاه بر عهده دارند .

وی با تاکید بر این که ظرفیت بالای پذیرش و کم هزینه بودن از ویژگی های دانشگاه پیام نور است، بیان داشت: بیش از 90 درصد اعتبارات دانشگاه از محل شهریه دانشجویان تامین می شود .

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به این که این دانشگاه با کمبود امکانات و فضاهای آموزشی مواجه است، ادامه داد: در صورت عدم تجهیز فضاها و رفع نشدن کمبود فضاهای آموزشی، این دانشگاه باچالش جدی مواجه می‌شود .

وی یادآور شد: توسعه دانشگاه پیام نور یکی از اهداف و سیاست ‌های دولت نهم است و مسئولان اجرایی استان باید در این راستا دانشگاه را یاری کنند .