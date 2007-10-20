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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:

32 رشته جدید در دانشگاه پیام نور لرستان دایر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مجید جاوری گفت: در حالی که این دانشگاه 50 رشته و هشت هزار دانشجو داشت 32 رشته تحصیلی جدید نیز در دانشگاه پیام نور لرستان راه اندازی شد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: هم اکنون 17هزار نفر دانشجو در قالب 154 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این تعداد دانشجو در 9 مرکز خرم آباد، الیگودرز، دورود، کوهدشت، پلدختر، بروجرد، ازنا ، الشتر و نورآباد در حال تحصیل هستند.

جاوری با تشریح وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه عنوان کرد: هم اکنون 120 استادیار وظیفه تدریس را در این دانشگاه بر عهده دارند.

وی با تاکید بر این که ظرفیت بالای پذیرش و کم هزینه بودن از ویژگی های دانشگاه پیام نور است، بیان داشت: بیش از 90 درصد اعتبارات دانشگاه از محل شهریه دانشجویان تامین می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به این که این دانشگاه با کمبود امکانات و فضاهای آموزشی مواجه است، ادامه داد: در صورت عدم تجهیز فضاها و رفع نشدن کمبود فضاهای آموزشی، این دانشگاه باچالش جدی مواجه می‌شود.

وی یادآور شد: توسعه دانشگاه پیام نور یکی از اهداف و سیاست ‌های دولت نهم است و مسئولان اجرایی استان باید در این راستا دانشگاه را یاری کنند.

جاوری ادامه داد: دانشگاه جامع پیام نور استان لرستان از دی ماه سال 85 در خرم ‌آباد دایر شد و پیش از این تنها در چند شهرستان شعبه این دانشگاه فعالیت داشت.

کد مطلب 570829

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