افق آینده تئاتر خیابانی روشن است

مدیر سابق دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر در مریوان گفت: در دهه اخیر با توجه به حضور موفق گروههای تئاتر خیابانی از یکسو و همچنین حمایت مسئولان هنری از سوی دیگر باعث شده تا امروز تئاتر خیابانی در کشور صاحب جشنواره ای مستقل باشد.

محمود فرهنگ نمونه بارز این مدعا را برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان دانست و افزود: برگزاری موفق این جشنواره در سال‌های اول به صورت استانی آن را به سمت و سوی منطقه ای سوق داد و با توجه به استعداد کشور و همچنین شرکت فعال گروههای مختلف در بخش منطقه ای باعث شد این جشنواره از دو سال پیش سراسری شود.

وی عرصه جدید تئاتر خیابانی را با حضور جوانان پرانرژی و سرحال موفقیت آمیز توصیف کرد و افزود: خوشبختانه همه مدیران محترم عرصه فرهنگ و هنر کشور به خصوص حسین پارسایی نیز نظر مساعدی به این قضیه دارند و این نشان از ایجاد فرصت و زمینه برای تعالی تئاتر خیابانی در کشور است.

فرهنگ تاکید کرد: با توجه به وجود آمدن این فضای بسیار خوب فرصت مناسب است تا همه هنرمندان این عرصه بر تلاش و کوشش خود افزوده و زمینه های پیشرفت سریعتر این هنر را در کشور فراهم کنند.