دکتر علی باغبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : با وجود اینکه بارها دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور در ارتباط با مشخص شدن تکلیف زباله های عفونی تاکید کرده بود اما هنوز پس از گذشت بیش از یک ماه از تهیه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها و ارسال آن به دولت ، خبری از تصویب این ضوابط و ارجاع آن به دستگاههای متولی نیست .

وی تصریح کرد: گرچه آئین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها با تاخیری طولانی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت تهیه و به کمیسیون زیر بنایی دولت ارسال شده اما انتظار می رفت با توجه به تاکیدات بسیار دولت در خصوص زباله های عفونی ، بررسی این آئین نامه در اولویت قرار می گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در صورتیکه تعلل نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها همچنان ادامه داشته باشد و تا دو هفته آینده تکلیف زباله های عفونی مشخص نشود با ارسال نامه ای به رئیس جمهور علت این تعلل را پیگیری می کنیم .

باغبانیان خاطر نشان کرد : وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست که از عواقب و خطرات زباله های عفونی آگاه هستند نیز باید پیگیر تاخیر در بررسی ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها باشند که متاسفانه این امر هنوز برای این دو ارگان اهمیت ویژه پیدا نکرده است.