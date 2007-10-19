افق های مناسبی در روابط ایران و قزاقستان فراهم شده است

استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تفاهم نامه اخیر برای سوآپ گندم احداث قزاقستان دو انبار سیلو به ظرفیت 110 هزار تن با مشارکت بخش خصوصی مازندران و شرکت های دولتی قزاقستان با سرمایه گذاری هشت میلیون دلار مصوب و عملیات اجرایی کارخانه آرد نیز به صورت مشترک آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد: خواهر خواندگی بندر امیر آباد با بندر اوکتائو قزاقستان در جریان سفر رئیس جمهور آن کشور به تهران امضا شد که در نظر است شهرک صنعتی مشترک در بنادر امیرآباد و اکتائو احداث شود.

شفقت با اشاره به اینکه در زمینه احداث پالایشگاه مشترک در مازندران نیز توافقاتی حاصل شده است، تصریح کرد: با فراهم شدن صنایع جانبی پالایشگاه، امید است این طرح نیز در آینده اجرایی شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه کشور قزاقستان بزرگترین جمهوری شوروی سابق پس از روسیه است، یادآور شد: وجود منابع عظیم نفت و گاز و صادرات گندم و سابقه دیرینه فرهنگی این کشور می تواند در توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی ایفا کند و مازندران به عنوان استان معین کشورمان در رابطه با این کشور انتخاب شود.

وی اذعان داشت: سطح روابط دو کشور از دو میلیارد دلار سال گذشته به سه میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است که این میزان تا ده میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

استاندار مازندران در پایان خاطرنشان کرد: صادرات میوه و سبزیجات، صنایع تبدیلی استان به قزاقستان از طریق خط هوایی، دریایی و زمینی با احداث راه آهن و متعاقبا انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی و گندم افق های روشنی برای روابط فی مابین است.

