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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

کودکان شش هزار ساله در محوطه تاریخی سد گلابر زنجان کشف شدند

کودکان شش هزار ساله در محوطه تاریخی سد گلابر زنجان کشف شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی در پشت سد گلابر زنجان گفت: فعالیت‌های باستان‌شناسی در محوطه پیش از تاریخی سد گلابر زنجان منجر به کشف چهار اسکلت کودک متعلق به شش هزار سال پیش در کف خانه‌های این محوطه شد.

ابوالفضل عالی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه پیش از این سه کودک دیگر نیز با همین قدمت در این محوطه کشف شده بودند، افزود: با کشف این تعداد جسد در این مرحله تعداد اجساد کشف شده به هفت جسد رسید.

وی ادامه داد: قصد داریم از یک انسان شناس دعوت کنیم روی اسکلت کودکانی که پشت سد گلابر کشف شده‌اند و اکنون تعداد آن‌ها به هفت رسیده، مطالعه کند.

عالی  گفت: محوطه پیش از تاریخی کشف شده در پشت سد گلابر بیش از 25/1 سانتی متر عمق ندارد و تنها لایه‌های سطحی محوطه قابل مطالعه است وبه همین علت گسترش ترانشه‌ها به راحتی انجام می‌شود.

 سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی خاطرنشان کرد: از میان اسکلت‌های کشف شده، یکی از آن‌ها به طور حتم متعلق به یک کودک است و اسکلت‌های دیگر به دلیل سالم ماندن تنها بخشی از جمجمه، احتمال می‌رود که متعلق به کودکان باشد.

عالی تاکید کرد: بر اساس اسکلت‌های کشف شده در این محوطه، قرار است نمونه‌ای از آن‌ها به انسان شناس داده شود تا علت مرگ آن‌ها بررسی شود.

به گفته عالی در کنار این محوطه، مطالعه روی محوطه‌های دوره عصر آهن و قلعه اسلامی پشت سد گلابر به پایان رسیده است و پس از پایان مطالعات باستان‌شناسی در محوطه پیش از تاریخی فعالیت باستان‌شناسی در پشت سد گلابر نیز به پایان می‌رسد.

کد مطلب 570871

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