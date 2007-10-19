عده ای قصد دارند مرا تخریب کنند/ اردوی تیم ملی آبان ماه برپا می شود

رضا سیم‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: کارنامه کاری من برای تمام اهالی کشتی شفاف و نمایان است و همه می دانند که عاشق کشتی هستم و در هر جایگاهی ‌که قرار داشته باشم تنها به فکر خدمت کردن به این رشته ورزشی هستم. کشتی فرنگی جایگاه واقعی خودش را پیدا کرده با این حال باید از نظر تبلیغاتی نیز توجه بیشتری به عملکرد مربیان و ملی‌پوشان شود تا آنان نیز با اطمینان خاطر و دلگرمی بیشتری کار کنند.

وی به میادین پیش رو و مسابقات کسب سهمیه المپیک اشاره کرد و افزود: هم اکنون مهم ترین برنامه ما تشکیل اردوی آماده سازی برای حضور در آسیایی کره است تا بتوانیم باقی سهمیه ها را نیز به دست آوریم اما این نکته را هم نباید نادیده گرفت در اوزانی که ما نتیجه نگرفته ایم تیم های قدرتمند آسیا نیز سهمیه نگرفته اند. این موضوع یعنی اینکه ما باید یک بار دیگر در میدانی که سطح و کیفیتش پایین تر از جهانی نیست شرکت کنیم و سهمیه های باقی مانده را به دست آوریم.

نایب قهرمان رقابت‌های جهانی 1991 وارنا ادامه داد: برنامه‌های خود را به فدراسیون کشتی ارائه داده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. به محض اعلام آمادگی فدراسیون اردوی آماده سازی کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های گزینشی المپیک 2008 پکن از آبان ماه در خانه کشتی برگزار خواهد شد تا با آماده سازی آنها بتوانیم سهمیه های باقی مانده را به دست آوریم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در پایان گفت: البته این موضوع حضوری قدرتمند را می طلبد اما اگر دیگر اعضای تصمیم گیرنده نیز موافق باشند بهتر است نفراتی غیر از ملی پوشان اصلی را برای کسب سهمیه اعزام کنیم تا هم به ملی پوشانمان فرصت استراحت بدهیم و هم اینکه پشتوانه ها بتوانند میدان دیده شوند. در تمامی مراحل برپایی اردو کشتی گیرانی حضور داشتند که پا به پای ملی پوشان تمرین کردند و به آمادگی خوبی نیز دست یافتند. به احتمال زیاد از وجود آنان و همچنین کشتی گیرانی که در تورنمنت ها و مسابقات ما قبل باکو نتیجه گرفتند نیز استفاده خواهیم کرد.