بخش خصوصی عادت کرده بدون صرف پول کار کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه در چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تبریز تفکر بودجه ای در دولت را تفکر هزینه ای دانست و گفت: قبل از انقلاب همواره تاکید بر هزینه کرد پول نفت به جای هر گونه فعالیت اقتصادی بوده و کسی به فکر درآمد زایی نبوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از روند واگذاری ها پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری افزود: در ماده 7 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی حذف شرایط غیر ضروری برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری تدابیر مطلوبی اندیشیده شده که سرمایه گذاری را تسهیل و موانع را از پیش رو بر می دارد.

به گفته وی اگر سرمایه گذاری تقاضای دریافت مجوز سرمایه گذاری داشته باشد، کلیه دستگاهها موظفند ظرف 10 روز نسبت به ارائه پاسخ به متقاضی اقدام کنند.

کرد زنگنه ادامه داد: همچنین طبق این ماده صدور پروانه باید ظرف مدت یک ماه صورت گیرد. همچنین دو ستاد سرمایه گذاری یکی به ریاست استاندار هر استان و دیگری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی باید تشکیل شود.

وی با اشاره به لزوم انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری هر 6 ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نبود چنین راهنمایی ضعف بزرگی در کشور است در حالیکه حتی کشورهای آفریقایی مثل زامبیا و اوگاندا نیز دارای چنین راهنمایی برای سرمایه گذاری های خود هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ازتشکیل کمیته ای زیر نظر رئیس جمهوری به منظور مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور پروانه ها خبر داد و گفت: این کار به منظور اصلاح مقررات سرمایه گذاری در کشور است ضمن اینکه اگر دستگاهی به موقع مجوزهای لازم را ارائه ندهد به هیئت های رسیدگی به شکایات معرفی خواهد شد.

وی اظهار داشت: سالانه باید حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی ارائه شود.

کرد زنگنه قیمت گذاری را مشکل اصلی بخش خصوصی در خرید شرکت ها دانست و تصریح کرد: تا قبل از شروع نهضت خصوصی سازی در کشور وقتی دولت می خواست شرکتی رابه بخش خصوصی ارائه دهد قیمت گذاری را نیز حق خود می دانست که در حال حاضر این موضوع حذف شده است.

کرد زنگنه مجموع واگذاری ها در یکسال اخیر را 7300 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این واگذاری ها علی رغم اینکه بخش خصوصی و تعاونی باید حضو فعال در سرمایه گذاری داشته باشند اما متاسفانه 5500 میلیارد تومان به بخش تعاونی واگذار شده و بخش خصوصی باقی سهم را دارد.

وی با اشاره به تاکید رهبر فرزانه انقلاب درخصوص واگذاری سهام عدالت به بخش تعاون کشور، افزود: این سهام باید به بخش خصوصی نیز ارائه شود.

کرد زنگنه ماموریت سازمان خصوصی سازی را عرضه سهام دانست و با اشاره به گلایه برخی تشکل های بخش خصوصی مبنی بر روند عملکرد سازمان متبوعش تصریح کرد: 85 درصد عرضه سهام از طریق بورس و تنها 15 درصد از طریق مزایده صورت می گیرد از سوی دیگر عرضه سهام به صورت مذاکره به دلیل فساد احتمالی صورت نمی گیرد.

به گفته وی از 39 شرکت خارج از اصل 44 قانون اساسی که غالبا کوچک هستند 30 شرکت مشتری نداشته و تابلو چهارمی است.

رئیس سازمان خصوصی سازی 5 شرکت بزرگ اصل 44 را فولاد مبارکه شرکت ملی مس، ایرالکو، فولاد خوزستان و مپنا ذکر کرد و گفت: سهام آنها تاکنون عرضه شده ولی در حال حاضر شاخص سهامی مثل "ملی مس" منفی شده و خریدار ندارد از سوی دیگر مپنا نیز فقط سقف فروش داشته و خریدار ندارد. تنها سهام نسبتا مطلوب فولاد مبارکه است که از دو روز گذشته تا سقف 10 میلیون سهم عرضه می شود این در حالی است که تا قبل از آن 4 میلیون سهم عرضه می شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به بخش خصوصی از آنها برای خرید سهام شرکت های اصل 44 دعوت به عمل آورد و گفت: بخش خصوصی هنوز نتوانسته سهم خود را از سهام عدالت بستاند و اگر با چنین شرایطی سهام به شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانکها و یا کنسرسیوم های خاص واگذار شود بخش خصوصی اعتراض می کند که خصوصی سازی نیست.

وی اظهار داشت: آیین نامه جدید قیمت گذاری بر اساس اعتماد سازی، شفاف سازی و قیمت منطقی تدوین شده و هر چقدر که سازمان خصوصی سازی تحت فشار قرار گرفت حاضر به ارائه سهام با قیمت بالا نشد چرا که هدفش سود بردن بخش خصوصی بود.

کرد زنگنه با تاکید بر انجام مذاکرات با رعایت کلیه نکات ایمنی در خصوص واگذاری شرکت های اصل 44 قانون اساسی گفت: بنده تا زمان مزایده حتی نمی دانم که چند پاکت به صندوق مزایده وارد شده چرا که صندوق به حراست سازمان تحویل داده می شود از سوی دیگر سعی شده که قیمت گذاری مزایده به روشی کاملا سالم برگزار شودت تا بتوان اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد.

وی اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی از انجام هر کاری برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه کوتاهی نکرده است.

کرد زنگنه تعداد شرکت های دولتی شناسایی شده در سازمان خصوصی سازی را 750 شرکت عنوان کرد. به گفته کرد زنگنه ، اشتیاق برای خرید سهام در حال حاضر به نحوی است که نمی توان عرضه را متوقف کرد اما شرکتی نظیر مپنا که حدود 600 میلیارد تومان سود دارد چرا که شرکتی است که 7 نیروگاه بین المللی را در حال ساخت دارد پس باید بررسی کرد مشکل کجاست که استقبال خرید سهام توسط بخش خصوصی کم است. به گفته کرد زنگنه تا پایان سال 275 شرکت جز پروژه های واگذاری است که واگذار می شود.

پس از اتمام سخنان کرد زنگنه یکی از اعضای بخش خصوصی خطاب به کرد زنگنه گفت: به ما نیز سهام عدالت بدهید که کرد زنگنه در پاسخ تصریح کرد: وقتی بخش خصوصی کمیته امدادی شد این کار را صورت خواهیم داد چرا که بخش خصوصی عادت کرده بدون صرف پول کار انجام دهد.

وی افزود: مجوز تاسیس بانک سرمایه گذاری برای حمایت از بخش خصوصی صادر شده است، ضمن اینکه در ماده 29 لایحه اجرایی اصل 44 ، حدود 10 میلیارد تومان خط اعتباری جدید دیده شده ، ضمن اینکه 15 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان افزایش سرمایه برای بانک ها در نظر گرفته شده است که همه این کارها برای توانمند سازی بخش خصوصی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هر گونه فعالیت اشخاص برای اخلال نظام اقتصادی را ممنوع دانست و گفت: در حال حاضر عزم سیاسی برای تغییر نقش دولت در اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصی می تواند مهلت را عوض کند؛ بنابراین کشور در حال طی کردن راهی بیست ساله ظرف چند ماه اخیر است.

همچنین در ادامه ابراهیم جمیلی از رئیس سازمان خصوصی سئوال کرد که بخش خصوصی باید چه کار کند تا در آزمون واگذاری دولت قبول شود، وی ادامه داد: اولین شرکت هلدینگ سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 100 میلیارد تومان و با مشکلات فراوان تشکیل شده بنابراین سرمایه کافی در بخش خصوصی وجود دارد.

جمیلی از رئیس سازمان خصوصی درخواست کرد تا سهام را به قیمت واقعی به بخش خصوصی بفروشد و از وی برای بکار بردن جمله "هر وقت بخش خصوصی کمیته امدادی شد سهمش را از سهام عدالت می دهیم" انتقاد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: بخش خصوصی توان شریک شدن با دولت را ندارد چرا که ما جرات این کار را نداریم. اگر خصوصی سازی واقعی کنید بخش خصوصی آماده است.

وی اظهار داشت: 30 شرکت در حال واگذاری است که برای آنها مزایده برگزار می کنید چه نیازی وجود دارد که برای برگزاری مزایدات صندوق مربوطه را به حراست سازمان خود بسپارید. این شفاف سازی نیست.

وی با اشاره به ترس برخی نهادهای دولتی از سپردن کار به بخش خصوصی گفت: رئیس جمهوری در سفر استانی خود به زنجان بر واگذاری برخی معادن تاکید داشته اما هنوز پس از گذشت 18 ماه دبیرخانه هیئت دولت جرات این کار را ندارد. بخش خصوصی توانمند است اگر شما جرات واگذاری داشته باشید.

در ادامه کرد زنگنه در پاسخ اظهارات جمیلی گفت: نباید شعاری صحبت کرد و باید واقعیت ها را دید این در حالی است که بررسی سازمان خصوصی سازی در 10 کشور دنیا نشانگر این است که این کشورها در واگذاری حتی از مزایده بین المللی نیز بهره می برند.

وی گفت: 20 درصد سهام شرکت های ملی مس عرضه شد و بخش خصوصی برای خرید گام بر نمی دارد. به گفته کرد زنگنه سهام متعلقه به اعضای کمیته امداد نیز به قیمت بورس تخصیص می یابد.

رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به بخش خصوصی گفت: دولت شریک با شما نیست. نظر رهبر معظم انقلاب و اعلام رئیس جمهوری به نحوی است که واگذاری ها باید بازار به بازار و نه بنگاه به بنگاه باشد. دولت 20 درصد بازار را در خارج از صدر اصل 44 دارد و در شرکت های صدر اصل 44 نیم درصد نیز سهم ندارد.

وی از تشکیل ستاد آیین نامه های لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این ستاد را به رئیس سازمان خصوصی سازی محول کرده که بر این اساس گروه های تخصصی تشکیل شده است.