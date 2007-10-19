کمیته فنی فقط پیشنهاد دهنده است/ تصمیمات نهایی را یزدانی خرم می گیرد

منصور مهدیزاده قهرمان پیشین جهان و المپیک و رئیس کمیته فنی فدراسیون کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: در حال حاضر مهم ترین برنامه فدراسیون انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان است که باید هر چه سریع تر با برگزاری جلسه ای این بحث را نیز به نتیجه برسانیم و اردوهای آماده سازی را برای حضوری قدرتمند در رقابت های گزینشی المپیک برپا کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص نیز فهرست بلند بالایی تهیه شده که نام اکثر مربیان سازنده کشور در آن وجود دارد. ما در حال بررسی سوابق، توانمندی های تکنیکی، احساس مسئولیت و وظیفه شناسی آنها هستیم تا نتایج به دست آمده را به رئیس فدراسیون کشتی جهت انتخاب و تصمیم گیری لازم ارانه دهیم.

مهدیزاده به شرح وظایف کمیته فنی اشاره کرد و افزود: تمامی مسائل فنی که در یک فدراسیون وجود دارد و مطرح می شود باید از کانال کمیته فنی گذر کند که در این زمینه نیز کمیته فنی فقط نقش محقق، ارزیابی کننده و پیشنهاد دهنده را دارد و موضوع اصلی یعنی گزینش و انتخاب به مرجع بالاتر یعنی رئیس فدراسیون باز می گردد. پیش از آغاز رقابت های جهانی باکو نیز انفاقات رخ داده در اردوهای ایران و آذربایجان را به گوش رئیس فدراسیون رساندم و اعلام کردم که چنین اتفاقی در پیش است اما دیگر فرصتی برای اصلاح امور نداشتیم. این بار با دقت بیشتری باید گزینش و انتخاب کنیم تا فرصت های طلایی برای کسب سهمیه های باقیمانده را ازدست ندهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با فرح وشی نیز مذاکراتی داشنه یا خیر، گفت: محسن فرح وشی نیز جزو گزینه هایی است که باید بررسی های لازم روی او صورت گیرد اما خود من هنوز هیچ صحبتی با وی نداشته ام. گویا یزدانی خرم و برزگر خودشان با وی جلساتی را داشته اند که در خصوص نتایج این نشست ها باید از خود آنان سوال نمایید.

مهدیزاده در پایان گفت: طی چند هفته گذشته جلساتی را با برزگر و مسئولین فدراسیون داشته ایم و صحبت های لازم نیز مطرح شده اما باید هر چه سریع تر جلسه نهایی را برگزار کنیم تا نتایج تحقیقات صورت گرفته را برای تصمیم گیری نهایی ارائه دهیم. فرصت زیادی نداریم و باید یک سال باقیمانده تا المپیک را با تفاهم و همبستگی پشت سر بگذاریم تا خواسته تمامی اهل کشتی یعنی نتیجه گیری و موفقیت در المپیک محقق شود.