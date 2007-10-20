هزار مداح و ذاکر اهل بیت در مازندران فعالیت می کنند

محمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تاکنون در 22 شهر استان، کانون مداحان تشکیل و مشغول فعالیت هستند.

وی مهم ترین اهداف کانون را شناسایی مداحان، سازماندهی آنان و آموزش در طیف های مختلف بیان کرد.

رئیس کانون مداحان مازندران خاطر نشان کرد: مطالعه تاریخ اسلام و اهل بیت، جدی گرفتن امر آموزش، یادگیری ردیف های آواز و نیز شرکت در مجامع شهرستان ها از جمله وظایف مداحان و ذاکران اهل بیت است.

حسن زاده شناسایی مداحان و تشکیل پرونده برای آنها، برگزاری کلاس های متعدد در سطح شهرستان ها و برگزاری کلاس های تخصصی و گردهمایی استانی را از اهم اقدامات کانون مداحان استان اعلام کرد.

وی عدم آگاهی بیشتر مداحان، نداشتن مربی مجرب و ناکافی بودن اعتبارات را از عمده مشکلات این قشر ارزشی بیان کرد.