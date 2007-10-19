به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس از 22 تا 25 اکتبر (30 مهر لغایت 3 آبان) در بیشکک (پایتخت قرقیزستان) و با حضور اعضای آمبودزمان آسیایی و برخی از اعضای آمبودزمان جهانی و تعدادی از نهادهای ملی حقوق بشر برگزار می‌شود.

در این اجلاس 5 موضوع مهم شامل بازرسی‌ها و تحقیقات آمبودزمان (بر مبنای ابتکارات خود)، استقلال آمبودزمان (به عنوان عامل حفظ حقوق‌بشر و حقوق مدنی)، حقیقت اخلال درانجام فعالیت‌های آمبودزمان و شیوه‌های برطرف ساختن آنها، نقش آمبودزمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در حفظ حقوق کارگران مهاجر و جلوگیری از استعمار آنان، چالش‌های رعایت حقوق بشر در کشورهای در حال گذر بحث و بررسی می‌شود.

همچنین در این اجلاس مقالاتی از جانب کشورهای مختلف به اجلاس ارائه و فعالیت‌های هر یک از نهادهای مذکور به منظور تبادل تجربیات مطرح خواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور از اعضای موثر آمبودزمان آسیایی و عضو هیأت مدیره این نهاد بین‌المللی است و اخیراً به عضویت آمبودزمان جهانی درآمده است.

گفتنی است، ولی‌الله خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از این سازمان در این اجلاس شرکت می‌کند.