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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

حضور سازمان بازرسی در مجمع بین‌المللی دفاع از حقوق شهروندی

حضور سازمان بازرسی در مجمع بین‌المللی دفاع از حقوق شهروندی

سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از جمهوری اسلامی در دومین اجلاس مجمع بین‌المللی آمبودزمان و نهادهای ملی حقوق بشر شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس از 22  تا 25 اکتبر (30 مهر لغایت 3 آبان) در بیشکک (پایتخت قرقیزستان) و با حضور اعضای آمبودزمان آسیایی و برخی از اعضای آمبودزمان جهانی و تعدادی از نهادهای ملی حقوق بشر برگزار می‌شود.

در این اجلاس 5 موضوع مهم شامل بازرسی‌ها و تحقیقات آمبودزمان (بر مبنای ابتکارات خود)، استقلال آمبودزمان (به عنوان عامل حفظ حقوق‌بشر و حقوق مدنی)، حقیقت اخلال درانجام فعالیت‌های آمبودزمان و شیوه‌های برطرف ساختن آنها، نقش آمبودزمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در حفظ حقوق کارگران مهاجر و جلوگیری از استعمار آنان، چالش‌های رعایت حقوق بشر در کشورهای در حال گذر بحث و بررسی می‌شود.

همچنین در این اجلاس مقالاتی از جانب کشورهای مختلف به اجلاس ارائه و فعالیت‌های هر یک از نهادهای مذکور به منظور تبادل تجربیات مطرح خواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور از اعضای موثر آمبودزمان آسیایی و عضو هیأت مدیره این نهاد بین‌المللی است و اخیراً به عضویت آمبودزمان جهانی درآمده است.

گفتنی است، ولی‌الله خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از این سازمان در این اجلاس شرکت می‌کند.

کد مطلب 570908

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