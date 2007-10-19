خطای انسانی علت وقوع 70 درصد تصادفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی روز گذشته در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی با اشاره به اینکه 70 درصد تصادفات به علت خطای انسانی رخ می دهد، گفت: پس از آن توجه به ایمنی خودرو، بستن کمربند ایمنی و استفاده از تجهیزاتی مانند ایربگ در کاهش کشته‌های تصادفات نقش اساسی دارد.

به گفته وی ، بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها استفاده از کمربند ایمنی 40 درصد جراحات تصادفات و 60 درصد مرگ و میر را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اصلاح وضعیت جاده‌ها، ایحاد سامانه مناسب حمل و نقل نیز ضروری است ، گفت: دولت برای ایجاد این سامانه لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تدوین کرده و هم‌اکنون در دستور کار مجلس است.

وزیر بهداشت افزود: با وجود ورود روزانه 1500 خودروی جدید فقط در شهر تهران در بین کشورهای در حال توسعه اولین کشوری هستیم که کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را تجربه کردیم.

لنکرانی تصریح کرد: طی 10 سال گذشته شمار تصادفات و کشته‌های آن رو به افزایش بوده است و در زمان حاضر سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر به علت تصادفات رانندگی در جهان کشته می ‌شوند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این آمار تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش پیدا کند که بیشترین کشته‌ها مربوط به کشورهای در حال توسعه است که ماشینی شدن زندگی را تجربه می‌کنند.

به گفته وزیر بهداشت ، بر اساس همین آمار، شمار کشته‌های تصادفات رانندگی در کشورهای توسعه ‌یافته طی این مدت 28 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در ایران تا سال 84 هر سال با افزایش و رشد دو رقمی مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی مواجه بودیم اما در سال 85 برای نخستین بار شاهد توقف رشد و حتی یک درصد کاهش مرگ ناشی از تصادفات رانندگی بودیم که این رقم در 6ماهه نخست سال جاری 5/13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

لنکرانی با اشاره به اینکه، اگر از تیرماه سال جاری یعنی آغاز سهمیه‌بندی بنزین محاسبه کنیم، شمار کشته‌های تصادفات رانندگی کاهش بی‌سابقه 32 درصدی داشته است ، اظهار داشت: این موفقیت بزرگ مرهون تلاش همکاران 35 دستگاه مختلف است که مهمترین آن نیروی انتظامی، وزارت راه، هلال احمر و وزارت بهداشت به خصوص اورژانس است اما در این بین آموزشهای پیشگیرانه و هشدار دهنده نیروی انتظامی تقش اصلی را برعهده داشته است.