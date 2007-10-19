ایجاد 12 هزار ظرفیت برای آموزش آکادمیک اصناف

دکتر کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای آموزش اصناف کشور 12 برنامه با همکاری دانشگاه، وزارت بازرگانی و صنوف تدوین شده که 11 برنامه آن مصوب شده است. 29 برنامه دیگر نیز مربوط به اصناف کشور در حال تدوین است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی - کاربردی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صنوف بخش بزرگی از اشتغال کشور را تشکیل می دهند و مخاطبین آن کل کشور هستند درصددیم بخش های مختلف صنوف را با اولویت بندی تحت آموزش قرار دهیم.

وی یاد آور شد: البته اجرای برنامه های طراحی شده برای صنوف کشور مشروط به همکاری، نحوه اطلاع رسانی و تحریف مکانیزم های قانونی توسط صنوف و وزارت بازرگانی است.

کشتکار ادامه داد: برنامه های طراحی شده برای صنوف کشور شامل خدمات مالی در واحدهای صنفی، مدیریت کسب کار، مشاوره در خرید و فروش خودرو، خدمات مشاوره حقوق صنوف، بهره وری در واحدهای صنفی، خدمات مشاوره املاک و ... است.

وی افزود: تمام برنامه ها دارای سه پودمانی مشترک بیمه، جواز کسب و برخورد با مردم است که صنوفی هم که هنوز برنامه آنان مصوب نشده است می توانند تا آماده شدن برنامه مربوط از این سه پودمان بهره مند شوند.