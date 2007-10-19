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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ایجاد 12 هزار ظرفیت برای آموزش آکادمیک اصناف

ایجاد 12 هزار ظرفیت برای آموزش آکادمیک اصناف

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی -کاربردی گفت: از ایجاد 12 هزار نفر ظرفیت برای آموزش آکادمیک اصناف در این دانشگاه خبر داد.

دکتر کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای آموزش اصناف کشور 12 برنامه با همکاری دانشگاه، وزارت بازرگانی و صنوف تدوین شده که 11 برنامه آن مصوب شده است. 29 برنامه دیگر نیز مربوط به اصناف کشور در حال تدوین است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی - کاربردی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صنوف بخش بزرگی از اشتغال کشور را تشکیل می دهند و مخاطبین آن کل کشور هستند درصددیم بخش های مختلف صنوف را با اولویت بندی تحت آموزش قرار دهیم.

وی یاد آور شد: البته اجرای برنامه های طراحی شده برای صنوف کشور مشروط به همکاری، نحوه اطلاع رسانی و تحریف مکانیزم های قانونی توسط صنوف و وزارت بازرگانی است.

کشتکار ادامه داد: برنامه های طراحی شده برای صنوف کشور شامل خدمات مالی در واحدهای صنفی، مدیریت کسب کار، مشاوره در خرید و فروش خودرو، خدمات مشاوره حقوق صنوف، بهره وری در واحدهای صنفی، خدمات مشاوره املاک و ... است.

وی افزود: تمام برنامه ها دارای سه پودمانی مشترک بیمه، جواز کسب و برخورد با مردم است که صنوفی هم که هنوز برنامه آنان مصوب نشده است می توانند تا آماده شدن برنامه مربوط از این سه پودمان بهره مند شوند.

کد مطلب 570923

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