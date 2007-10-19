اسامی نامزدهای جوایز جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت اسامی نامزدهای دریافت جایزه جشنواره را در بخش‌های مختلف به این شرح اعلام کرد:

* بهترین مستند کوتاه: "روزهای بی‌تقویم" مهرداد اسکویی، "قانا" محمدرضا عباسیان، "قدرت" مهرناز اسدی، "نزدیکتر از نفس" پریوش نظریه و M.D.M.A کیوان علیمحمدی و امید بنکدار

* بهترین مستند بلند: "تهران انار ندارد" مسعود بخشی، "رئیس جمهور میرقنبر" محمد شیروانی، "سرزمین گمشده" وحید موسائیان و "کودک دیروز خیال" دلارام کارخیران

* بهترین پژوهش: "ایران در اعلان" محمدرضا فرزاد، "اینانا" سودابه مجاوری، "درخت پارسیک" حسن نقاشی، "سرزمین گمشده" وحید موسائیان و "قانا" محمدرضا عباسیان

* بهترین تصویربرداری: "اینانا" مرتضی پورصمدی، "در حاشیه جنگل" سیدحسین صافی، "رئیس جمهور میرقنبر" هومن بهمنش، "سرخ سحر" علینقی علیشاهی و M.D.M.A همایون پایور

* بهترین تدوین: "ایران در اعلان" بهمن کیارستمی، "سرخ سحر" علینقی علیشاهی، "نزدیکتر از نفس" پریوش نظریه، "نواهای گمشده" محمد یارمحمدلو و M.D.M.A علیمحمدی و بنکدار

* بهترین صدابرداری و صداگذاری: "اینانا" محمدرضا دلپاک و رضا نریمی زاده، "حیات وحش ایران" محسن روشن، "رئیس جمهور میرقنبر" بهروز عابدینی و محمدرضا دلپاک، "روزهای بی‌تقویم" فرشید فرجی و M.D.M.A کیوان جهانشاهی

* بهترین نویسنده گفتار متن: "ایران در اعلان" فرحناز شریفی، "اینانا" سودابه مجاوری، "درخت پارسیک" حسن نقاشی، "در میان دایره" عاطفه خادم‌الرضا و "مدار صفر درجه" محمد رحمانی

* بهترین تهیه‌کننده: ارد عطارپور برای "ایران در اعلان"، M.D.M.A، "تهران چند درجه ریشتر"، "خلوت جنگل"، "صورت‌های رنگ پریده" و "مالا"، مهرداد اسکویی برای "روزهای بی‌تقویم"، احسان کفاش و محمود رمضانی برای "کودک دیروز خیال"، حامد خسروی برای "ترانه اندوهگین کوهستان" و مهناز محمدی برای "کوچ نامه"

در بخش "جایزه ویژه هیئت داوران" هیچ نامزدی اعلام نشده است.

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت عصر روز شنبه 28 مهرماه در مراسمی در سالن حجاب به طور رسمی به کار خود پایان خواهد داد.