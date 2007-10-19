کاهش 16 درصدی آمار قتل در کشور طی 6 ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم که به مناسبت هفته نیروی انتظامی ، پیش از خطبه های نماز جمعه سخن می گفت ، افزود: انتخاب شعار افزایش امنیت اجتماعی با تداوم معنویت رمضانی به عنوان شعار محوری این هفته ، می تواند یک جمع بندی از ماه مبارک رمضان و رابطه عامل معنویت، دین و اخلاق و امنیت اجتماعی و اخلاقی به ما ارایه کند.

احمدی مقدم ادامه داد: این شعار فقط برای یک هفته نیست بلکه رویکردی است که باید نهادینه شود و نیروی انتظامی و ارکان نظام که این نیرو را حمایت می کنند باید در تقویت زیر ساخت های امنیتی به آن اهتمام داشته باشند.

وی گفت: دیدگاه و نظریه های غربی که از ابتدا پایه گذار سازمان پلیس در کشور ما بوده کم و بیش تاکنون ادامه داشته به طوری که تا ابتدای پیروزی انقلاب به صورت سیستماتیک ، خارجی ها در سازمان پلیس ما برنامه ریزی و سامان دهی می کردند و از آن زمان به بعد این ارتباط قطع شد اما کماکان متاثر از دیدگاه ها و نظریات امنیتی با خاستگاه غربی بوده ایم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: آرام آرام مشاهده می کنیم که در رویکرد جدید نیروی انتظامی، توجه به مبانی دینی، اخلاقی و فرهنگ ملی ، موجب شده بتوانیم ادبیات جدیدی متناسب با فرهنگ بومی و دینی اسلامی ایجاد کنیم و آثار شگرف آن را در توسعه امنیت اجتماعی شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در غرب امروز که حاکمیت نگاه بر انسان محوری است تصریح کرد: انسان در برابر خدا، انکار معنویت و ارزش ها به عنوان اصول و این موارد را نسبی و قراردادی دانستن، انکار معاد و دنیا را انتهای همه چیز دانستن از مولفه های این نگاه محسوب می شود که خطرناک است.

احمدی مقدم گفت: هر چیزی که در بوته آزمایش به اثبات نرسد اصالتا ارزش علمی ندارد. قابلیت نگاه، لذت جویی به جای ارزش قرار دادن اخلاق، فداکاری و ایثارگری ، حرص و آز به جای قناعت و فداکاری و انفاق ، باعث شده در غرب علی رغم توسعه مادی و علمی ، امنیت وضع بهتری پیدا نکند بلکه در سراشیبی سقوط نیز قرار گیرد و همچنین فروپاشی خانواده نیز یکی از این عوامل است.

وی ادامه داد: هنگامی که در غرب همجنس بازی به عنوان هنجار پذیرفته و جز ارزش های اجتماعی محسوب می شود و در این شرایط است که رئیس جمهور ما درآمریکا مورد مواخذه و سئوال قرار می گیرد که چرا همجنس بازی و بی عفتی در ایران آزاد نیست.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: همچنین احکام مجازات اسلامی، حدود و قصاص به عنوان رفتاری ضد بشری تلقی می شود و مورد مواخذه قرار می گیریم.

وی گفت: اخیرا می بینیم که قلم های آلوده ای که از این فضای آزادی بیان در ایران استفاده کرده و قلم می زنند ، احکام اسلامی را یکی پس از دیگری زیر سئوال می برند وآنها را مانع ورود ما به جامعه جهانی و همراهی با کاروان تمدن تلقی می کنند، بنابراین فروپاشی خانواده یکی از دستاوردهای این نوع نگاه است.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه پلیس مدافع جامعه است نه بر جامعه گفت: در این دیدگاه پلیس یک دستگاه و سازمانی مسئول است ، افرادی بصیر، آگاه و خدوم که می توانند در فتنه ها راه درست را از راه ناصواب تشخیص دهند.

وی به آمارجرائم ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: هر میزان توجه به دین و معنویت داشته باشیم در این صورت امنیت اجتماعی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد به طوری که آمارهای ماه مبارک رمضان موید این مطلب است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: در ماه رمضان سرقت مسلحانه 39 درصد ، تجاوز به عنف 44 درصد ، زورگیری و سرقت به عنف 46 درصد ، آدم ربایی و گروگانگیری 45 درصد ، شرارت 23 درصد ، قتل 45 درصد ، مجموع سرقتها 20 درصد و عرضه و کشف مشروبات الکلی نیز 65 درصدی کاهش داشته است.

احمدی مقدم افزود: مناسبت های دینی و ماههای مذهبی و همچنین حرمت نگه داشتن این ایام باعث کاهش قابل توجه جرائم شده است.این امر شاخصه مهمی است که نیروی انتظامی آنرا محور حرکت و ماموریت خود قرار داده است ، چنانچه فلسفه و نظریه امنیتی خود را مشخص نکنیم و روزمره و اقتضایی وارد میدان عمل شویم ،نتایج خوبی عاید ما نمی شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیروی انتظامی با اجرای طرح امینت اجتماعی و اخلاقی در پاسخ به مطالبات مردم قاطعانه با پلشتی ها برخورد کرد و بطوریکه طرح امنیت اخلاقی ، رفتاری و ناهنجاری های اجتماعی ، برخورد با اراذل و اوباش ، طرح ملی نجات و برخورد با مقوله اعتیاد و پاکسازی اجتماع از معتادان ولگرد از جمله طرحهای اجتماعی است که اجرا شد.

فرمانده نیروی انتظامی از کاهش 16 درصدی آمار قتل در کشور طی 6 ماه گذشته خبر داد و گفت: این کاهش در دنیا بی نظیر است.

احمدی مقدم افزود: بخش عمده ای از قتلها ، ناموسی است که نتظیم رفتار اخلاقی جامعه ، آن پیامد ها را کاهش می دهد ، دوستیهای نامشروع خیابانی ، پیامدش اغفال ، فریب ، تجاوز به عنف و اعتیاد است ،شاید دختر و پسر جوان از روی غفلت نتوانند پیامد رفتار شهوت آلود خود را تصور کنند اما هنگامی که به دام می افتند پشیمانی دیگرفایده ای ندارد.

وی گفت: امروزه همه مردم درستی اجرای طرحهای اجتماعی و عزم نیروی انتظامی در تداوم طرحها را پذیرفته اند و تعطیلی این طرحها به بهانه اینکه در زمینه فرهنگی دچار عقب ماندگی شدیم ، کافی نیست بلکه باید پیشرفت آن قسمتها تلاش کرد.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: پس از این ایام در پاسخ به مطالبات مردم که به طور مرتب از سوی نیروی انتظامی مورد سنجش قرار می گیرد ، در حوزه امنیت اجتماعی، 3 مقوله برخورد با توزیع کنندگان خرد مواد مخدر ، فروشندگان محصولات فرهنگی و مستحجن در معابر ، گذرگاهها و توزیع کنندگان آنها و همچنین افرادی که با سلاح سرد در خیابان و در ملاء عام نزاع می کنند، برحسته خواهد شد.

احمدی مقدم از ساماندهی موتورسواران نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهمترین مطالبه مردم در حوزه انضباط اجتماعی این امر است و همچنین بدلیل پیامدهای ناگواری که موتور سواری به جای می گذراد ، برای خدمت به موتورسواران ، این طرح قاطعانه اجرا خواهد شد.