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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

یک چاپگر کوچک با ارتفاع 85/1 سانتی متر ساخته شد

یک چاپگر کوچک با ارتفاع 85/1 سانتی متر ساخته شد

شرکت Brother تولید کننده چاپگرهای لیزری اقدام به ساخت یک چاپگر قابل حمل بسیار کاربردی کرده است که با استفاده از فناوری بلوتوث به تمام سخت افزارهای قابل حمل وصل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت انگلیسی Brother چاپگر جدیدی را با عنوان MW260 تولید کرده است که تنها 520 گرم وزن دارد. این چاپگر کوچک و قابل حمل که در رنگ های نقره ای و سیاه و در ابعاد 13 در 21 در 85/1 سانتی مترعرضه شده است، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث بوده و امکان اتصال به انواع سخت افزارهای قابل حمل، کلیدهای "یو اس بی"، نقشه یاب های "بلاک بری" و رایانه های شخصی را دارد.

براساس گزارش کاتاوب، مخزن کاغذ در عرض چند ثانیه به این چاپگر نصب می شود. کاغذ این دستگاه در فرمت A6 و بصورت تک برگی است و کاغذهای رل قابل استفاده در این دستگاه نیستند.

فناوری MPrint بکار رفته در چاپگر MW260 Brother کاملا با سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز یکپارچه شده است و راه حل های ایده آلی را برای شرکت ها و مصارف حرفه ای ارائه می کند. باتری لیتیومی این دستگاه قابل شارژ است .

این دستگاه کوچک قابلیت خواندن تمام فونت ها را دارد و می تواند بیش از 50 صفحه را تنها با یک باتری چاپ کند.

همچنین با اتصال بلوتوث از کابل های یو اس بی و پورت های مادون قرمز بی نیاز است و امکان ساخت کدهای امنیتی و ذخیره تصاویر فایل های تصویری و چاپ آنها را برای کاربر فراهم می کند. قیمت عرضه تجاری این محصول 499 هزار یورو است.

کد مطلب 570952

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