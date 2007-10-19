یک چاپگر کوچک با ارتفاع 85/1 سانتی متر ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت انگلیسی Brother چاپگر جدیدی را با عنوان MW260 تولید کرده است که تنها 520 گرم وزن دارد. این چاپگر کوچک و قابل حمل که در رنگ های نقره ای و سیاه و در ابعاد 13 در 21 در 85/1 سانتی مترعرضه شده است، مجهز به فناوری بی سیم بلوتوث بوده و امکان اتصال به انواع سخت افزارهای قابل حمل، کلیدهای "یو اس بی"، نقشه یاب های "بلاک بری" و رایانه های شخصی را دارد.

براساس گزارش کاتاوب، مخزن کاغذ در عرض چند ثانیه به این چاپگر نصب می شود. کاغذ این دستگاه در فرمت A6 و بصورت تک برگی است و کاغذهای رل قابل استفاده در این دستگاه نیستند.

فناوری MPrint بکار رفته در چاپگر MW260 Brother کاملا با سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز یکپارچه شده است و راه حل های ایده آلی را برای شرکت ها و مصارف حرفه ای ارائه می کند. باتری لیتیومی این دستگاه قابل شارژ است .

این دستگاه کوچک قابلیت خواندن تمام فونت ها را دارد و می تواند بیش از 50 صفحه را تنها با یک باتری چاپ کند.

همچنین با اتصال بلوتوث از کابل های یو اس بی و پورت های مادون قرمز بی نیاز است و امکان ساخت کدهای امنیتی و ذخیره تصاویر فایل های تصویری و چاپ آنها را برای کاربر فراهم می کند. قیمت عرضه تجاری این محصول 499 هزار یورو است.