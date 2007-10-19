39 شرکت دولتی در انتظار خریداران بخش خصوصی ؛ گزارش اختصاصی مهر

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون 39 شرکت دولتی خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی آماده واگذاری به بخش خصوصی است، این در حالی است که اکثر این شرکت ها چندین بار برای واگذاری آگهی شده اما خریداری از بخش خصوصی برای آنها وجود ندارد.

این تعداد شرکت ها که برای واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی به بورس معرفی شده اند، با عدم استقبال بخش خصوصی برای خرید سهام مواجه هستند. این در حالی است که بخش خصوصی همواره انتقاداتی را به سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس مبنی بر عدم عرضه شرکت های دولتی، گران بودن قیمت شرکت های آماده برای واگذاری و بورسی، فروش سهام شرکت های دولتی به خارجیان، بخش تعاونی و غیره داشته است.

بخش خصوصی در این انتقادات همواره از دولت نسبت به واگذاری سهام این شرکت به بخش هایی نظیر صندوق ها و نهادها گله مند بوده است، در حالی که برای خرید سهام شرکت های حاضر در بورس هیچ رغبتی از خود نشان نمی دهد.

غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی کشور و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دولت بارها و بارها اعلام کرده که راه برای بخش خصوصی ایران باز است، اما بخش خصوصی تنها تمایل به خرید چند شرکت بزرگ بورسی نظیر مپنا و ملی مس را از خود نشان داده، در حالی که شرکت های دولتی آماده برای واگذاری، تنها به این چند شرکت بزرگ محدود نمی شود.

برهمین اساس، بخش خصوصی ایران طی سال های اخیر از بالاترین و بیشترین حمایت ها از سوی دولت حداقل در بخش واگذاری ها روبرو بوده و دولت امتیازاتی از قبیل تخفیفات در خرید، پرداخت اقساطی و بلند مدت خرید ها و غیره را برای این بخش مد نظر قرارداده است.

ریخته گری تراکتورسازی، کنتورسازی ایران، پارس سوئیچ، نیروکلر، سیمان دشتستان، بافت آزادی، بسته بندی شهد، پمپ سازی ایران، ایران پویا، اتمسفر، پلاسکو کار سایپا، گردباف یزد، پارس متال، پشم شیشه ایران، جام جهان نما، فیبر ایران، ریسندگی ری، روغن نباتی جهان، کاشی سعدی، نورد و لوله اهواز،کشتی سازی اروندان، ماشین سازی اراک، بنیان دیزل و پتروشیمی شیراز در لیست 39 شرکت بورسی غیر صدر هستند که برای واگذاری آماده اند.

ویتانا، موتورسازان تراکتورسازی، مخمل و ابریشم کاشان، نساجی مازندران، روغن نباتی شیراز، نساجی قائمشهر، نقش ایران، پروفیل پارس، سیمان کارون، کاغذ سازی قائمشهر، درخشان یزد، ایران فرم، گچ تهران، پارس الکتریک و قند پارس دیگر اسامی شرکت های بورسی غیر صدر آماده برای واگذاری به بخش خصوصی هستند که اکثر این شرکت ها تابلو چهارمی بوده که چندین بار برای فروش آگهی شده اند، اما مشتری ندارند.

در این بین تنها 5 شرکت آلومینیوم ایران، مس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و مپنا که جزو شرکت های بزرگ بورسی هستند از وضعیت بهتری برای خرید نسبت به 39 شرکت مذکور برخوردارند.

شرکت آلومینیوم ایران، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در حال اخذ مجوز بلوک از هیئت وزیران هستند. شرکت مس که 20 درصد آن در اختیار دولت باقی می ماند و 20 درصد نیز برای واگذاری آگهی شد، اما به دلیل عدم کشش بازار آگهی آن باطل شد و مپنا که هیئت عالی واگذاری تنها مجوز واگذاری 5 درصد سهام آن را به صورت تدریجی صادر کرد که به دلیل سف فروش سازمان از عرضه خودداری کرده و مقرر شده بقیه سهام آن فعلا واگذار نشود.