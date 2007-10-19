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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

بشار اسد:

تقسیم عراق خاورمیانه را منفجر می کند

تقسیم عراق خاورمیانه را منفجر می کند

رئیس جمهوری سوریه با تاکید بر مواضع مشترک آنکارا و دمشق در حفظ وحدت عراق گفت: تقسیم عراق خاورمیانه را منفجر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه رادیکال ترکیه، بشاراسد امروز در جمع خبرنگاران ترک دراستانبول درباره تقسیم عراق گفت : تجزیه و تقسیم عراق به منزله بمبی است که خاورمیانه را منفجر خواهد کرد.

رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد: ما با ترکیه درباره حفظ وحدت تمامیت ارضی عراق توافق داریم.

ترکیه و سوریه از آنجایی که از تحریک کردهای جدایی طلب نگران هستند، با هرگونه تلاش کردهای عراق برای جدایی از دولت مرکزی مخالفت می کنند.

درحالی که پارلمان ترکیه چهارشنبه به ارتش این کشوراجازه ورود به شمال عراق را به منظور تحت پیگرد قراردادن شورشیان کرد داد، بشار اسد هم درباره حمله احتمالی ترکیه به عراق گفت: این حق مشروع ترکیه درچارچوب مبارزه با تروریسم است.

بشاراسد درعین حال از آنکارا خواست تا به بغداد فرصت بررسی این موضوع را بدهد.

درسال 1998 ترکیه ، سوریه را به اتهام اینکه دمشق از حزب کارگران کردستان ترکیه حمایت می کند و به پناهگاهی امن برای "عبدالله اوجالان" رهبر شورشیان کرد تبدیل شده است، به تحرک و فعالیت نظامی تهدید کرد.

درهمان سال تنش در روابط آنکارا و دمشق با اخراج اوجالان از خاک سوریه پایان یافت و زمینه برای بهبود روابط دوجانبه فراهم شد.

اوجالان در سال 1999 درکنیا دستگیرشد و درحال حاضر مجازات حبس ابد را در جزیره ای در ترکیه می گذراند.

کد مطلب 570964

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