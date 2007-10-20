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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

تئاتر خیابانی در خرم آباد اجرا می شود

تئاتر خیابانی در خرم آباد اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری برنامه های هفته نیروی انتظامی لرستان گفت: 12 نفر از هنرمندان تئاتر استان به مناسبت هفته ناجا در سطح شهر خرم آباد تئاترهای خیابانی اجرا می کنند.

سرهنگ اسماعیل هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تئاترها برای اولین بار با همکاری پلیس در خرم آباد اجرا می شوند و مورد استقبال عموم نیز قرار گرفته است.

وی افزود: بازیگران این نمایش ها علاوه بر اجرای تئاتر و حرکات پانتومیم، بروشورهای حاوی نکات آموزشی در خصوص پیشگیری از اعتیاد را بین مردم توزیع می کنند.

سرهنگ هداوند یاد آور شد: این برنامه همه روزه در میادین امام حسین (ع)، امام خمینی (ره)، سبزه میدان و چهار راه بانک خرم آباد اجرا می شوند و تا پایان هفته ناجا نیز ادامه خواهند داشت.

کد مطلب 570977

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