تئاتر خیابانی در خرم آباد اجرا می شود

سرهنگ اسماعیل هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تئاترها برای اولین بار با همکاری پلیس در خرم آباد اجرا می شوند و مورد استقبال عموم نیز قرار گرفته است.
وی افزود: بازیگران این نمایش ها علاوه بر اجرای تئاتر و حرکات پانتومیم، بروشورهای حاوی نکات آموزشی در خصوص پیشگیری از اعتیاد را بین مردم توزیع می کنند.
سرهنگ هداوند یاد آور شد: این برنامه همه روزه در میادین امام حسین (ع)، امام خمینی (ره)، سبزه میدان و چهار راه بانک خرم آباد اجرا می شوند و تا پایان هفته ناجا نیز ادامه خواهند داشت.
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