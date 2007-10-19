برنده نوبل پزشکی به دلیل نژادپرستی از خدمت تعلیق شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمز واتسون برنده نوبل پزشکی در سال 1965 درخصوص کشف ساختار DNA اظهار داشته است که سیاه ها نسبت به سفیدها از هوش کمتری برخوردارند.

به همین علت موزه علوم لندن که یکی از معروفترین موسسات علمی انگلیس است از ادامه تدریس این دانشمند ممانعت کرده است.

این موسسه علمی انگلیس در این خصوص توضیح داده است:" واتسون پا را فرتر از خط مباحثات پذیرفتنی و مجاز گذاشته است."

جیمز واتسون

جیمز واتسون در مصاحبه ای که با یکشنبه نامه "ساندی تایمز" کرده است، درباره آفریقا سخنان بدبینانه ای ایراد کرده و خاطرنشان کرده است:" سیاست های غرب برپایه معاهداتی استوار شده که براساس آنها هوش آفریقایی ها مثل هوش ما است اما تمام آزمایشات این معاهدات را نقض می کنند."

دراین خصوص مقامات موزه علوم لندن توضیح دادند:" می دانیم که دانشمندان برجسته می توانند هرچیزی را که مباحثاتی را مطرح می کند، بگویند و موزه علوم، مباحثات با محتوای مختلف را نقض نمی کند. باوجود این فکر می کنیم که دکتر واتسون پا را از خط مباحثات پذیرفتنی فراتر گذاشته است و به همین دلیل ما وی را از فعالیت و تدریس تعلیق می کنیم."