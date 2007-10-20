تشکیل کمیسیون تجارت در دولت قطعی شد

مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیسیون تجارت در دولت برای پیگیری مسائل مربوط به صادرات و تجارت در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: با توجه به موضوع محدود شدن شوراهای زیرمجموعه دولت، بخشی از وظایف شوراهای گذشته به کمیسیون های مربوط که متعاقبا ایجاد می شود، تفویض می شود.

وزیر بازرگانی افزود: یکی از کمیسیون هایی که پس از این اقدام در دولت قطعی شده، کمیسیون تجارت است که به زودی ابلاغ می شود. اما هنوز بر روی حیطه اختیارات این کمیسیون بحث هایی در دولت مطرح است به نحوی که ماموریت کمیسیون تجارت فراتر از صادرات و شامل تجارت داخلی، بازرگانی خارجی، مناطق آزاد، برنامه ریزی روابط تجاری خارجی باشد.

وی اظهار داشت: اعضای شورایعالی صادرات غیرنفتی، اعضای کمیسیون جدید خواهند بود و البته ممکن است حسب مورد افراد دیگری نیز در این کمیسیون حضور یابند.

میرکاظمی در خصوص تصمیم گیری های مرتبط با صادرات غیرنفتی پس از ادغام شورای عالی صادرات غیرنفتی گفت: در زمینه هایی که به کمیسیون تجارت تفویض اختیار می شود، این کمیسیون می تواند تصمیم گیری و ابلاغ رای داشته باشد. اما بخشی از موارد مهم حتما باید در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری تصمیم گیری شود.

وزیر بازرگانی در خصوص زمان آغاز به کار کمیسیون تجارت گفت: پس از حل بحث های موجود و قطعی شدن اعضای کمیسیون تجارت و مشخص شدن حیطه اختیارات، قطعا تشکیل این کمیسیون توسط دولت ابلاغ می شود. گفتنی است ریاست کمیسیون تجارت به عهده وزیر بازرگانی خواهد بود.