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۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۲

مدير كل خدمات عمومي سازمان شهرداري هاي كل كشور :

وظايف خدمات موتوري شهرداري ها بازنگري مي شود

مدير كل خدمات موتوري سازمان شهرداري هاي كشور گفت : وظايف خدمات موتوري شهرداري هاي با توجه به تغيير رويكرد مديريت شهري به جاي مالكيت بر شهر ضروري است .

به گزارش خبرگزاري مهر ناصر حاج محمدي صبح امروز در همايش مديران خدمات موتوري شهرداري هاي مراكز استانهاي كشور در شيراز افزود : تغيير رويكرد مالكيتي به مديريتي در اداره شهرهاي بزرگ نيازمند مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي در زمينه خدمات رساني به شهروندان است .

وي ادامه داد : تشكيل بانك اطلاعات ماشين هاي سبك و سنگين به منظور  خدمت رساني مطلوبتر و كاهش هزينه ها و بكارگيري ماشينهاي جديد و با كيفيت بالا از ويژگي هاي اين عرصه جديد است .

وي اضافه كرد : ايجاد شبكه هاي گويا با يك عدد سه رقمي به  منظور دستيابي مناسب و آسان شهروندان به نيازهاي مورد نظرشان در حوزه خدمات موتوري آثار مطلوبي در سطح اجتماع دارد كه بايد در دستور كار شهرداري ها به خصوص شهرداري هاي كلان شهرها قرار گيرد .

کد مطلب 57100

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