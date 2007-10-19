نشست سران خزر فصل جدیدی در مناسبات ایران و روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: بسیاری از کشورهای غربی به خصوص آمریکا در تلاش بودند تا این نشست بی نتیجه بماند اما سرانجام اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور پنج کشور حاشیه خزر تشکیل شد و به نتایج مطلوبی دست یافت.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به مفاد عهدنامه 25 ماده ای این نشست افزود: یکی از مهمترین بندهای این قرارداد در خصوص جلوگیری از تجاوز بیگانگان به خزر و بهره برداری مشخص هر کشور از خزر است.

این مقام مسئول به دیدار سران کشورهای حاشیه خزر با رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری بر حق مسلم ایران در دستیابی به انرژی هسته ای تاکید کردند و برای نیل به این هدف انسجام برادران دوست و همسایه را خواستار شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح تجزیه عراق به سه کشور یادآور شد: این یکی از ترفندهای استکبار است که زمانی که می خواهد بر هر کشوری مسلط شود کشورها را کوچک و تجزیه می کند.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: با یاری خداوند پیروزی نهایی از آن مسلمانان است و عمر آمریکا در عراق کوتاه است.

طباطبائی نژاد در پایان به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از نا امنی ها با کمک نیروی انتظامی کم شده است و اگر می خواهیم این ناامنی ها به صورت جدی کم شود مردم باید با نیروی انتظامی مشارکت بیشتری داشته باشند.