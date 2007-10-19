اجلاس سران خزر ضربه محکمی بر استکبار جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امام جمعه موقت رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت افزود: به رغم فضاسازی رسانه های استکباری در دنیا، این اجلاس با موفقیت در ایران برگزار شد.

وی تصریح کرد: دنیا استکباری با همه تلاش مرموزانه خود درصدد برگزار نشدن این اجلاس در تهران بود که با ابتکار رئیس جمهور ایران آنان را سر در گم کرد.

حجت الاسلام پور رضا، مدیریت درست، قوی و نتایج مطلوب را از ویژگی های برجسته این اجلاس عنوان کرد و افزود: نتایجی که در این اجلاس به دست آمد که در طول 16 ساله مذاکره خزری بی نظیر بوده است.

خطیب جمعه رشت عنوان کرد: بیانیه 20 ماده ای دستاورد مهم این اجلاس است که در زمینه مهمترین موضوعات دریای خزر از قبیل صید، صیادی، کشتیرانی، انرژی، منابع طبیعی و محیط زیست پرداخته است.

حجت الاسلام پور رضا در بخش دیگری از سخنان خود در به مسئله انتخابات هشتم اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات باشکوه از سیاست های استراتژیک نظامی جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: انتخابات معیار سنجش وفاداری مردم به نظام و انقلاب اسلامی است از این رو باید بسترهای لازم برای یک انتخابات سالم و پرشور در جامعه فراهم شود.