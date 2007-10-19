مردم باید با نیروی انتظامی همکاری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: درست است که وظیفه برخورد با مجرمین و حفظ نظم و امنیت وظیفه نیروی انتظامی است، اما اگر مردم با نیروی انتظامی همکاری نکنند و این همکاری به صورت مطلوب ایجاد نشود، امنیت پایدار ایجاد نمی شود.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی حافظ جان، مال و ناموس مردم است و امنیت اجتماعی و اخلاقی کنونی جامعه نتیجه تلاش و کوشش پرسنل خدوم نیروی انتظامی است .

حجت‌الاسلام موسوی اعظم بیان داشت: پرسنل نیروی انتظامی به عنوان ایثارگران عرصه امنیت در جامعه در راستای تامین و برقراری امنیت مردم و جامعه شبانه روز در تلاش هستند .

وی با قدردانی از خدمات پرسنل ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی باید با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه های امنیتی و اجرایی در جهت براقرری امنیت و مقابله با ناهنجاری ها و اشرار اقدام کند.