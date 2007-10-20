به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کمیته نظارت بر معابد و اماکن مقدس سیکها در هندوستان این تصمیم را در جریان دیدار کمیته دارام پارچار از کمیته های زیر مجموعه خود اتخاذ کرد.

آواتار سینگ ماکار رئیس کمیته نظارت بر معابد و اماکن مقدس سیکها اظهار داشت: این تصمیم به منظور منعکس کردن فلسفه کتاب مقدس ( گورو گرانت صاحب) اتخاذ شده است و برای رسیدن به این هدف از کمک علمای سیک استفاده می شود.

کتاب مقدس سیکها ترانه ها و آموزه هایی است که از سوی 10 گوروی سیک به عنوان رهبران معنوی آنها به سیکها ابلاغ شده است و توسط گورو آرجن دِو نوشته شده است. این کتاب حجیم در سال 1604 در معبد طلایی قرار گرفت.

معبد طلایی مستقر در هندوستان مقدس‌ترین محل زیارتی سیکها است که روزانه با هزارانه بازدید کننده رو به رو می‌شود.

آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند.

