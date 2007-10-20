قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پنهان از اراده دولت

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تدوین آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: در حالیکه 3 ماه از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت گذشته ، تاکنون فقط یک جلسه مشترک تشکیل شده که البته این جلسه هیچ نتیجه ای نیز در برنداشته است.

وی گفت: طبق تبصره 2 قانون ، آئین نامه اجرایی مربوطه باید حداکثر پس از 6 ماه از تصویب قانون با همکاری وزارت رفاه ، وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری تهیه شود و پس از تائید شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای تصویب به هیات دولت برود بنابراین باید تاکنون پیش نویس این آئین نامه، آماده می شده که متأسفانه نشده است.

دبیر کل خانه پرستار تاکید کرد: به نظرمی رسد که نه تنها اراده ای جهت تدوین آئین نامه از طرف مجموعه دولت ( وزات رفاه و وزارت بهداشت ) وجود ندارد بلکه انجام مقاومت‌هایی نیز در این زمینه کاملا محسوس است.

وی افزود: پس از بی نتیجه بودن جلسه اول ، قرار شد کمیته ای 3 جانبه با حضور نمایندگان 3 دستگاه، تشکیل شود اما این کمیته نیز تاکنون تشکیل نشده است.

شریفی مقدم خاطر نشان کرد: عدم تشکیل کمیته مشترک 3 گانه از مهمترین دلیل اثبات این موضوع است که این اراده در وزارت بهداشت و درمان و همچنین وزارت رفاه وجود ندارد.

وی گفت: براساس این قانون ، مجلس دولت را مکلف کرده و همچنین جامعه پرستاری نیزانتظار دارد ، تا اول بهمن ماه آئین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ، جهت اجرا به تمامی دستگاهها ابلاغ شود.

دبیر کل خانه پرستار با اشاره به اینکه، جامعه پرستاری به شدت این موضوع قانونی را پیگیری می کند و کوتاهی مسئولین وزارت رفاه و بهداشت به هیچ وجه قابل توجیه نیست، تصریح کرد: خانه پرستار ضمن ابراز نگرانی شدید از روند کند تدوین آئین امه اجرایی قانون تعرفه گذاری ، خانه پرستار را به هوشیاری بیشتر دعوت می کند.